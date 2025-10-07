Ciudad Naranco exige que las plazas del parking de Ferreros tengan precio fijo y no se subasten

Los vecinos de Ciudad Naranco no están para nada de acuerdo con los planes que maneja el Ayuntamiento para poner a la venta las 421 plazas de estacionamiento del parking de Ferreros, uno de los aparcamientos municipales de la desaparecida Cinturón Verde de los que el Consistorio quiere deshacerse. Los representantes de la asociación Activa Ciudad Naranco exigen que las plazas se vendan a un precio fijo y que no salgan al mercado por el método de subasta, que es la opción que plante el Ayuntamiento.

La presidenta del colectivo vecinal, Marisa Álvarez, lo tiene muy claro. «La idea inicial del Ayuntamiento era vender esas plazas en un solo bloque a a un inversor o a una empresa e iba a hacerlo a un precio fijo, así que no entendemos por qué ahora tienen que cambiar las cosas», sostiene Álvarez. «Se trata de cubrir una necesidad que existe en un barrio en el que la falta de aparcamiento es notable y de que esas plazas puedan ser adquiridas por los vecino de la zona a un precio asequible, no de hacer negocio con el patrimonio municipal», añade.

El Consistorio tiene previsto sacar 2,8 millones de euros con la venta del parking de Ciudad Naranco, así que el precio medio de salida por cada plaza rondaría los 6.700 euros. El concejal responsable de Gestión del Patrimonio, el popular Mario Arias, explicó durante el Pleno celebrado este martes en el Consistorio que la intención del equipo de Gobierno que dirige Alfredo Canteli sigue siendo la de subastar esos espacios de aparcamiento. Arias dijo además que los técnicos del área de Contratación ya están trabajando en los pliegos para sacar a la venta las 421 plazas, que se limitarán las plazas por persona para evitar la entrada en juego de inversionistas y que se dará prioridad a los vecinos del barrio a la hora de comprar.

Por otro lado, todo apunta a que las plazas disponibles en el parking municipal de Ferreros no serán suficientes para cubrir la elevada demanda vecinal y satisfacer a todos aquellos particulares que quieren hacerse con alguna de ellas en propiedad. Durante el mes en el que estuvo abierto el periodo de consulta impulsado por el Ayuntamiento con el objetivo de medir el interés ciudadano en la adquisición de las 421 espacios de estacionamiento que se pondrán a la venta en Ciudad Naranco, un total de 678 personas manifestaron su voluntad de hacerse con ellas. Según explicó ayer Mario Arias, el 84 por ciento de esas personas son de la zona de Ciudad Naranco.

Más ventas

La consulta que ta ha cerrado el Consistorio tiene carácter meramente informativo y no conlleva compromiso u obligación alguna de comprar una plaza por parte de quienes cubrieron el formulario. Tampoco garantiza preferencia en la futura compra para todos aquellos que lo rellenen, pero los resultados llevan a pensar que no va a haber suficientes plazas para todos los interesados.

La venta de las 421 plazas del parking de Ferreros es la primera operación de un plan más a largo plazo. El Ayuntamiento ya tiene en mente otras actuaciones para desprenderse de las casi 3.000 plazas que siguen vacías en los aparcamientos públicos de la red de la desaparecida Cinturón Verde. Como ya adelantó en su día LA NUEVA ESPAÑA, el siguiente parking en la lista de ventas es el de la Argañosa II, que tiene 220 plazas.

La idea del Ayuntamiento, al menos según explicó Mario Arias durante el Pleno, pasa por aplicar el mismo proceso que se llevó a cabo en Ciudad Naranco en el resto de aparcamientos de la red municipal, es decir, sacar a la venta las plazas para particulares y no en bloque para pasibles inversionistas. «Nosotros estamos encantados de que esas plazas sean para los vecinos que las necesiten. Lo que queremos es deshacernos de ellas, poniéndolas en el mercado, ahorrando costes y generando recursos para el Ayuntamiento», subraya Arias.