El Desarme toma posiciones en Logroño con el rioja de aliado
La cofradía ovetense presentó las jornadas del menú de la paz en unas bodegas de vino
El XIII Capítulo del Desarme tomó posiciones en Logroño con la presentación de su tradicional menú en un doble acto, primero en el Ayuntamiento en un acto, donde fueron recibidos por el alcalde de la capital riojana, Conrado Escobar Las Heras, y luego en las bodegas Conde de Valdemar.
El Cofrade Mayor del Desarme, Miguel Ángel de Dios, explicó el origen y tradición del llamado menú de la Paz, que suscitó un gran interés entre los asistentes. Los representantes del XIII Capítulo del Desarme estuvieron acompañados por la Cofradía del Vino de la Rioja y por Antonio Celis, director general de Turismo del consistorio ovetense.
El alcalde de Logroño, que estudió Derecho en Oviedo integrando una de las últimas promociones salidas de las aulas del Edificio Histórico de la Universidad, se deshizo en elogios a la ciudad y también al arraigo que el menú de los garbanzos con espinacas y bacalao, los callos y el arroz con leche ha logrado. También hubo un intercambio de regalos entre las delegaciones riojana y asturiana. Tras la presentación en el consistorio, las bodegas Conde de Valdemar, vino oficial de la Cofradía del Desarme, fueron escenario del ágape del menú del Desarme, al que asistieron medio centenar de comensales, entre quienes estaba Pedro Crespo, el Gran Maestre de la Cofradía del Vino de Rioja, que nombró cofrades de mérito a Miguel Ángel de Dios, el Cofrade Mayor del Desarme y a Jesús Martínez Bujanda, presidente de Bodegas Valdemar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Un joven de 19 años, ebrio y sin carné, estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- La gran fiesta de los reyes del vermú de Oviedo: Así celebró La Paloma su medio siglo en la calle Independencia
- Almeida anuncia que deja la presidencia de Otea: 'El año que viene no estará aquí como presidente
- El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
- La guía imprescindible de la Noche Blanca de Oviedo: Estas son las 45 actividades que llenarán de cultura la ciudad