El Desarme toma posiciones en Logroño con el rioja de aliado

El XIII Capítulo del Desarme tomó posiciones en Logroño con la presentación de su tradicional menú en un doble acto, primero en el Ayuntamiento en un acto, donde fueron recibidos por el alcalde de la capital riojana, Conrado Escobar Las Heras, y luego en las bodegas Conde de Valdemar.

El Cofrade Mayor del Desarme, Miguel Ángel de Dios, explicó el origen y tradición del llamado menú de la Paz, que suscitó un gran interés entre los asistentes. Los representantes del XIII Capítulo del Desarme estuvieron acompañados por la Cofradía del Vino de la Rioja y por Antonio Celis, director general de Turismo del consistorio ovetense.

El alcalde de Logroño, que estudió Derecho en Oviedo integrando una de las últimas promociones salidas de las aulas del Edificio Histórico de la Universidad, se deshizo en elogios a la ciudad y también al arraigo que el menú de los garbanzos con espinacas y bacalao, los callos y el arroz con leche ha logrado. También hubo un intercambio de regalos entre las delegaciones riojana y asturiana. Tras la presentación en el consistorio, las bodegas Conde de Valdemar, vino oficial de la Cofradía del Desarme, fueron escenario del ágape del menú del Desarme, al que asistieron medio centenar de comensales, entre quienes estaba Pedro Crespo, el Gran Maestre de la Cofradía del Vino de Rioja, que nombró cofrades de mérito a Miguel Ángel de Dios, el Cofrade Mayor del Desarme y a Jesús Martínez Bujanda, presidente de Bodegas Valdemar.