Las deudas del Principado con el Ayuntamiento de Oviedo obstaculizan la reforma del salón de actos del colegio Gesta, denuncia el PP

Las deudas que el Principado tiene con el Ayuntamiento de Oviedo impiden el inicio de la reforma del salón de actos del colegio Gesta, una obra por la que el centro lleva diez años esperando, denuncia el PP. La diputada popular Gloria García hizo un repaso, en la sesión plenaria de la Junta General, de los importes que la administración regional tiene pendientes de pago con el Consistorio y que hacen que “no se puede firmar el convenio” entre ambas para financiar a partes iguales la actuación, que supera el millón de euros.

“El Principado debe 48.666,99 euros al Ayuntamiento; 6.596,42 euros a Aqualia y el ente tributario del Principado 116.340,65 euros en viñetas, por el impuesto de vehículos de tracción mecánica”, apuntó, para añadir, a continuación, que “serían 232 chistorras o 1160 lechugas” en referencia a los informes de los investigadores del caso Koldo sobre el lenguaje utilizado para referirse al dinero.

Todo ello suma 171.604 euros. “Hay trámites que no se pueden hacer si hay deudas de una administración con otra”, señaló la diputada del PP, que indicó que la Consejería de Educación si “se dio prisa en pagar sus deudas, que eran pocas”.

Anticipado de gasto

La consejera de Educación, Eva Ledo, aseguró que “en este momento puede existir alguna factura pendiente de pago, pero están a punto de finalizar estas operaciones, que es algo normal entre administraciones”. Comentó que se está tramitando un anticipado de gastos ya que “la obra no se podrá ejecutar este año” y cuando esté listo “no vemos ningún problema para firmar ese convenio”.

También, añadió Ledo, se está revisando el proyecto de reforma integral del salón de actos ya que al ejecutar meses atrás la sustitución de la cubierta se constataron “deficiencias de evacuación de aguas pluviales”. El documento, que incluirá una actualización de precios, está, manifestó la Consejera, “en fase de recepción, pendiente de entrega”. Indicó que hay 1.017.000 euros consignados, pero que no se ha podido cumplir con los plazos previstos para la reforma integral del salón de actos del colegio.

La diputada del PP pidió que “no se engañe a la comunidad educativa” ya que “no hay vicisitudes, hay deudas”.