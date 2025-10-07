La empresa y los conductores llegan a un acuerdo para desconvocar la huelga de autobuses urbanos en Oviedo

Después de toda una jornada de negociaciones en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), los trabajadores del servicio municipal de transporte urbano (TUA) y los representantes de la empresa llegaron a un preacuerdo –pasadas las diez y media de la noche de este martes– para desconvocar las jornadas de huelga previstas entre el mañana miércoles y el próximo viernes. Al cierre de esta edición, a falta de la firma oficial del acta y de que el acuerdo fuese ratificado por la asamblea de trabajadores, todo hacía prever que los autobuses urbanos van a funcionar con total normalidad los próximos días.

El principal escollo, como ocurre desde el inicio del conflicto, es la implantación de un avanzado sistema de seguridad basado en el uso de cámaras, denominado DriveCam, que TUA quiere utilizar «por su eficacia demostrada para mejorar la seguridad tanto de viajeros como de conductores». La plantilla alegó en su día motivos de privacidad para rechazar un sistema que consideran «un gran hermano», pero TUA no lo comparte y considera que la puesta en marcha de este sistema es innegociable. Los representantes de los trabajadores denunciaron hace unos días que ya se están colocando los dispositivos «por la fuerza», mientras que la empresa afirmó que solo estaba cumpliendo con un acuerdo aprobado por los trabajadores el pasado mes de mayo mayo.

Así, según fuentes ligadas a la empresa, en el preacuerdo cerrado a última hora de este martes se acordó establecer un protocolo y «un periodo de formación y aprendizaje para los conductores y mecánicos» para que puedan conocer el sistema. «Se trata de mejorar la irrenunciable seguridad de conductores, viajeros, flotas y operaciones», señalan las mismas fuentes.

Por otro lado, siempre según la versión de la empresa, también se cerró otro acuerdo que ha dejado satisfechos a los conductores de los autobuses. Otra de las cosas que solicitan los trabajadores es que TUA instalen aseos en las cabeceras de todas las líneas. A este respecto, TUAse ha comprometido a «analizar, conjuntamente con el Ayuntamiento, la conveniencia de contar con servicios higiénicos en cuatro ubicaciones». El comienzo de la asamblea de los trabajadores para ratificar el preacuerdo alcanzado por el comité de huelga estaba previsto para las doce de la noche.