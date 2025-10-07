Escuelas Blancas acoge el viernes el acto de izado de la bandera
La Banda de gaitas "Ciudad de Oviedo" interpretará el himno nacional
El colegio San Lázaro Escuelas Blancas acoge el próximo viernes un acto de izado de bandera. El acto lo organiza la dirección del colegio y la Delegación de Defensa del Principado con motivo del Día de la Fiesta Nacional. La Banda de gaitas «Ciudad de Oviedo» interpretará el himno nacional y se entregará la enseñan nacional a la directora del centro, Susana Suárez.
En el izado de bandera participarán 150 alumnos de Infantil y Primaria junto con el profesorado y las familias. Asistirá el delegado de Defensa, el coronel Jesús Moreno del Valle, y personal militar de la Delegación de Defensa junto con representantes de la Guardia Civil, y de Policía Nacional y Municipal, entre otras autoridades militares y civiles. También se impartirá una charla a los escolares, asegura el Ministerio de Defensa, sobre «los símbolos de España: la bandera, el himno y el escudo».
La Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias (Codopa), integrada por cuarenta organizaciones, ha mostrado su rechazo a que centros escolares públicos «estén dando cabida a la organización de actos relacionados con el Ejército».
Suscríbete para seguir leyendo
- Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Un joven de 19 años, ebrio y sin carné, estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
- Almeida anuncia que deja la presidencia de Otea: 'El año que viene no estará aquí como presidente
- El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
- El aplaudido cambio del mercadillo de La Corredoria: 'Era sentido común