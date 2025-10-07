Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España

Un equipo de setenta personas contratado por una conocida marca asturiana sorprende a los transeúntes en una calle de Pumarín

El rodaje que sorprendió a los vecinos de Pumarín.

El rodaje que sorprendió a los vecinos de Pumarín.

Lucas Blanco

Un enorme despliegue de operarios, cámaras y personal sorprendió esta tarde a los vecinos del barrio ovetense de Pumarín. El motivo es una producción televisiva organizada en el restaurante Arume, de la calle Palmira Villa, en el que participaron unas setenta personas entre técnicos, figurantes y personal de apoyo que dará como resultado un anuncio de una campaña publicitaria de una Central Lechera Asturiana, según explicaron fuentes del establecimiento hostelero carbayón.

El equipo de rodaje comenzó a trabajar esta tarde en el interior del establecimiento, que ha cerrado sus puertas al público tras el servicio de comidas para facilitar el desarrollo de la grabación.

Una imagen del montaje del rodaje.

Una imagen del montaje del rodaje. / LNE

Desde el restaurante aseguran que la elección supone “un motivo de orgullo” y una oportunidad para seguir mostrando el valor del producto local y el talento culinario de la región. “Nos hace mucha ilusión formar parte de un proyecto que pone en valor los productos y el talento asturiano”, explican desde la dirección del local, que en los últimos años se ha consolidado como un referente gastronómico en Oviedo, combinando tradición y vanguardia en un ambiente cálido y cercano.

El rodaje forma parte de una de las campañas más esperadas de Central Lechera Asturiana, marca que vuelve a apostar por escenarios emblemáticos de la región para reforzar su imagen de arraigo y autenticidad. Todo apunta a que el anuncio verá la luz en las próximas semanas, llevando el nombre de Arume y de Oviedo a miles de pantallas en toda España.

