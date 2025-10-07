Las mascotas no podrán ir en el bus urbano hasta 2026
La adaptación de la normativa municipal para que los usuarios puedan viajar con sus mascotas en los autobuses urbanos tendrá que esperar al menos hasta 2026. Así lo anunció ayer el equipo de gobierno durante el Pleno, puntualizando que el nuevo marco normativo se aprobará cuando se revise el contrato para modificar las líneas del servicio.
