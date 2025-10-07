Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las mascotas no podrán ir en el bus urbano hasta 2026

Un perro &quot;al volante&quot;

Un perro "al volante"

La adaptación de la normativa municipal para que los usuarios puedan viajar con sus mascotas en los autobuses urbanos tendrá que esperar al menos hasta 2026. Así lo anunció ayer el equipo de gobierno durante el Pleno, puntualizando que el nuevo marco normativo se aprobará cuando se revise el contrato para modificar las líneas del servicio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
  2. La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
  3. Un joven de 19 años, ebrio y sin carné, estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
  4. La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
  5. Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
  6. Almeida anuncia que deja la presidencia de Otea: 'El año que viene no estará aquí como presidente
  7. El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
  8. El aplaudido cambio del mercadillo de La Corredoria: 'Era sentido común

Las mascotas no podrán ir en el bus urbano hasta 2026

Las mascotas no podrán ir en el bus urbano hasta 2026

Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España

Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España

El pincho asturiano que triunfa en Vitoria: sabor a otoño y bañado en sidra de hielo

El pincho asturiano que triunfa en Vitoria: sabor a otoño y bañado en sidra de hielo

La "gigantesca" obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad

La "gigantesca" obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad

Las mujeres de Ventanielles tienen "manos de lana"

Las mujeres de Ventanielles tienen "manos de lana"

Vox denuncia el "abandono y la desorganización" que sufren las instalaciones deportivas del Cristo, en Oviedo

Vox denuncia el "abandono y la desorganización" que sufren las instalaciones deportivas del Cristo, en Oviedo

El Auditorio Príncipe Felipe acoge el domingo la primera cita del ciclo "Conciertos de Otoño" de la Banda de Música Ciudad de Oviedo

El Auditorio Príncipe Felipe acoge el domingo la primera cita del ciclo "Conciertos de Otoño" de la Banda de Música Ciudad de Oviedo

Mamen Canal, creadora de "The English of our Business": ""Nunca me he puesto límites por ser mujer, siempre confié en mis habilidades"

Mamen Canal, creadora de "The English of our Business": ""Nunca me he puesto límites por ser mujer, siempre confié en mis habilidades"
Tracking Pixel Contents