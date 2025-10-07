La "gigantesca" obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad

El constante trajín de excavadoras, camiones y operarios en los terrenos situados frente al Hotel Las Lomas, en Cerdeño, atrae estos días las miradas de todos los vecinos y numerosos conductores que se pasan por la zona. Desde hace unos días, personal de la constructora Norcontratas trabaja durante todo el día en el solar donde Mercadona proyecta levantar un nuevo supermercado de grandes dimensiones que, según apuntan fuentes cercanas a la obra, podría abrir sus puertas el próximo año.

Aunque la cadena valenciana aún no ha hecho ningún anuncio oficial, la magnitud de los trabajos y los desvíos puntuales de tráfico que está provocando la maquinaria en una de las zonas más transitadas de la ciudad confirman que se trata de una actuación de envergadura.

“Es una obra gigantesca, dicen que igual acaban para diciembre, suponemos que del próximo año, porque tiene pinta de ser una obra muy grande”, comentan los residentes de la zona, sorprendidos por el ritmo de los movimientos de tierras y el derribo de varios edificios en ruinas.

Una cadena en constante expansión

El nuevo establecimiento de Cerdeño se sumará al que la compañía construye en Prados de la Fuente, en Ciudad Naranco, donde está previsto un supermercado de unos 3.000 metros cuadrados con aparcamiento propio. Con estas dos aperturas, Mercadona refuerza su presencia en Oviedo, donde ya cuenta con tiendas en el Fontán, General Elorza, Víctor Chávarri, Carreño, Montecerrao, avenida de Lisboa y La Corredoria.

Todo apunta a que el barrio de Cerdeño sumará en 2026 un nuevo foco comercial que transformará la entrada sur de la ciudad.