Oviedo estrena una nueva orquesta: La Sociedad Filarmónica ya tiene su propia formación
Pedro Ordieres dirige este miércoles a la debutante sinfónica tras dejar el pasado julio la dirección de la agrupación de la Universidad
La Sociedad Filarmónica de Oviedo abre hoy (19.45 horas, teatro Filarmónica) su 119ª temporada de conciertos con un estreno muy especial: el debut de la orquesta de la Fundación Filarmónica de Oviedo. La nueva formación sinfónica nace con la intención de convertirse en un espacio de encuentro para músicos de distintas edades, trayectorias y niveles, unidos por el deseo común de hacer música. Se presenta como una orquesta no profesional, abierta y diversa, que aspira a «unir generaciones a través del lenguaje universal de la música», según su carta de presentación. Sobre el pódium estará Pedro Ordieres, director titular de la nueva formación, violín coprincipal de la OSPA y, hasta el pasado mes de junio, responsable de la orquesta de la Universidad de Oviedo.
El conjunto reúne desde jóvenes estudiantes hasta adultos que retoman su instrumento, junto a aficionados con larga experiencia. Además, la orquesta nace con vocación de escenario y de difusión cultural, con el propósito de llevar el nombre de la Filarmónica de Oviedo a teatros y auditorios dentro y fuera del Principado. Entre sus primeros compromisos figura un concierto en la Sociedad Filarmónica de Gijón, así como la apuesta por revitalizar el panorama musical con estrenos contemporáneos, recuperación de repertorios poco habituales y colaboraciones con solistas de prestigio que compartan su espíritu aperturista.
Para su presentación oficial, la orquesta interpretará el «Concierto para violonchelo y orquesta en La menor», op. 129, de Robert Schumann, con Maximilian von Pfeil, principal de violonchelos de la OSPA, como solista.
La segunda parte del programa incluirá la «Obertura» de la ópera «Alfonso und Estrella», de Franz Schubert, el segundo movimiento (By the River) de la «Florida Suite» de Frederick Delius, y el primer movimiento (adagio allegro molto) de la «Sinfonía nº 9 en mi menor», op. 95, de Antonín Dvořák, conocida como Sinfonía del Nuevo Mundo.
Las entradas, al precio de 22 euros, pueden adquirirse a través de la web de la institución ovetense: filarmonicaoviedo.koobin.es.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Un joven de 19 años, ebrio y sin carné, estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
- Almeida anuncia que deja la presidencia de Otea: 'El año que viene no estará aquí como presidente
- El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
- El aplaudido cambio del mercadillo de La Corredoria: 'Era sentido común