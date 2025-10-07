El pincho asturiano que triunfa en Vitoria: sabor a otoño y bañado en sidra de hielo
La creación de los representantes del Instituto Técnico de la Pastelería y Panadería Asturiana, con sede en Oviedo, se lleva el primer puesto en el Concurso de Pintxo Dulce en Miniatura
Dicen sus creadores que de un solo bocado se puede sentir el sabor del otoño asturiano y eso debió ser lo que conquistó al jurado del I Concurso de Pintxo Dulce en Miniatura, que se celebró en Vitoria dentro del Miniature Pintxos Congress. "Seronda", una creación del quipo formado por Alberto Díaz, director del Instituto Técnico de la Pastelería y Panadería Asturiana (ITEPPA), y su alumna Teresa Rovira, se hizo con el título por delante de otras propuestas llegadas de Cataluña (segundo puesto) y Castilla y León (Tercero).
El pincho de los representantes del ITEPPA, con sede en Oviedo, sabe a Asturias. Se trata de una base de sable bretón sobre la que descansa una crema de avellanas tostada. En el interior, un babá empapado en sidra de hielo Cortina, que esconde una manzana asada con Miel IGP asturiana. Para rematarlo, una ganache montada de avellana y dos pieles de fruto tostadas. El pincho, con sabor dulce, se asemeja a una avellana
El bocado ganador se presentará este jueves en el Gremio de Confiteros y al acto acudirán Tino Cortina, director general de Sidra Cortina, y Julio Fernández, presidente de la IGP Miel de Asturias.
