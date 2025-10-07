El pueblo gitano de Oviedo celebra el 600 aniversario de su llegada a la península Ibérica con una exposición en La Lila

"La cultura española sería imposible de comprender sin tener en cuenta la participación del pueblo gitano". Este año se cumplen 600 años de la presencia documentada del pueblo gitano en la península ibérica y la Fundación Secretariado Gitano en Oviedo celebró este acontecimiento con una exposición para "dar visibilidad a todas las situaciones de desigualdad que todavía están presentes".

El cibercentro de La Lila acoge esta exposición en su salón principal; se inauguró esta mañana y se podrá visitar hasta el próximo viernes. La muestra está compuesta de 13 paneles con información sobre diferentes acontecimientos históricos que marcaron la historia del pueblo gitano, haciendo especial hincapié en las diferentes épocas de persecución y la evolución experimentada en los últimos años. También hay imágenes de personas conocidas pertenecientes a esta etnia, como Charles Chaplin o Jesús Navas, y artículos propios de la tradición musical de esta comunidad.

"Creemos que conocer la situación de las personas gitanas nos ayuda a evitar los prejuicios y el trato discriminatorio hacia ellos", señaló Eva Rodríguez, coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano en Oviedo, durante la presentación del evento. "La historia del pueblo gitano no fue sencilla. Se pasó por graves dificultades, fueron perseguidos por más de doscientas leyes pragmáticas, y hubo muchas familias que fueron exterminadas", añadió, echando la vista atrás.

Más allá de esta exposición, la organización tiene más actividades preparadas para celebrar este 600 aniversario. Organizarán un cuentacuentos para el público familiar en Santullano, un taller de teatro y diferentes proyecciones de películas en los próximos meses. También tienen preparada una actividad en la zona del Palacio de los Deportes, pero no quisieron dar muchos detalles; quieren que sea sorpresa.

Reflexión sobre el presente de la etnia gitana

Todas estas actividades tienen como objetivo seguir favoreciendo la integración del pueblo gitano y alejar cualquier tipo de prejuicios. Rodríguez dio una serie de datos que reflejan el presente de la comunidad gitana en España, aseguró que "el 86% vive en situación de riesgo de pobreza, el 63% no titula la educación secundaria obligatoria y hay 18.000 personas de esta etnia viviendo en infraviviendas".

"Todos estos retos están todavía por conseguir; este aniversario nos sirve para dar voz a todas estas situaciones que no tienen cabida en una sociedad desarrollada", concluyó Rodríguez, reflexionando sobre el aporte que puede llegar a tener este evento.