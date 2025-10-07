Roma, vocalista del tributo a "Héroes del Silencio": "Es nuestra primera vez en Asturias, ojalá podamos llenar las salas"

Roma (Móstoles, 1986) empezó a seguir la trayectoria de Enrique Bunbury cuando tenía nueve años; ahora gira por diferentes partes del mundo metiéndose en la piel del mítico vocalista de "Héroes del Silencio". Su show llega por primera vez a Asturias, siempre recibieron mucho apoyo en redes sociales del público de la región. La banda espera una buena acogida el próximo viernes en Gijón y el sábado en Oviedo. El fundador y vocalista de este grupo tributo hizo un parón para atender a LA NUEVA ESPAÑA.

-¿Cómo surge la idea de "El Despertar del Silencio"?

-Cuando todo esto empezó, yo tenía un grupo en el que creábamos canciones propias, pero la gente siempre me decía que mi voz se parecía mucho a la de Enrique Bunbury. A finales de 2012, nos lanzamos con esta aventura, aunque en aquel momento la figura de los tributos estaba muy denostada. Todo cambió cuando en 2014 nos dieron el premio Cover de Oro, se daba al mejor tributo del país. Desde entonces todo fue creciendo poco a poco, hasta tal punto que decidí dejar mi anterior trabajo y dedicarme por completo a esto. Profesionalizarse es muy importante.

-¿Cúal es el mayor reto que se les presentó a la hora de crear el grupo?

-El mayor reto era desplazarse para actuar sin la garantía de que fuésemos a ganar dinero. Al principio todo es complicado; además, nos tocó vivir una época complicada en términos económicos, era una moneda al aire. Otro problema que surgió cuando nos afianzamos fue conseguir un grupo humano comprometido con el proyecto al cien por cien. Muchos tuvieron que apartarse, los compromisos familiares les impedían viajar constantemente. Los que estamos ahora, vivimos por y para la música.

-Usted como vocalista, ¿qué conserva del estilo de Enrique Bunbury? ¿Qué aspectos adaptó a su persona?

-Le seguí desde que era muy pequeño, con nueve años ya estaba escuchando canciones suyas. Sinceramente, gracias a la admiración que siento por él, la voz me salía sola. No obstante, no busco ser una caricatura, quiero aportar mi actitud rockera que he ido cogiendo de muchos referentes dentro del género. Otros tributos son músicos disfrazados, no comparto esto, busco que todos los fans del género se sientan identificados con lo que hacemos.

-¿Han tenido contacto con alguno de los miembros originales de la banda?

-Sí, hemos llegado a compartir escenario con Pedro Andreu, batería de la banda, y con Gonzalo Valdivia, hermano de Juan Valdivia. Sabemos que Juan vino a vernos actuar en tres ocasiones, siempre nos apoyan mucho. Respecto a Bunbury, coincidí con él en alguna ocasión y le hablé de nuestro trabajo. Aunque no entiende mucho el mundo de los tributos, sabe quiénes somos y tiene una camiseta de nuestra banda.

-¿Qué espera del público asturiano?

-Desde hace mucho tiempo piden que visitemos el Principado por redes sociales. Es nuestra primera vez y eso siempre llama la atención, creo que hemos creado cierta expectación. Ojalá podamos disfrutar todos juntos en ambas actuaciones, queremos llenar las salas.

-¿Algún objetivo por cumplir como grupo?

-Hemos tenido giras por Estados Unidos y por Italia, pero nos queda la espinita clavada de hacer una por Latinoamérica. Esperamos pronto poder ir a actuar a México, queremos que eso sea el primer paso para afianzarnos en esta zona. El público latino vive el rock de una forma especial, algo similar a lo que pasa en Argentina con el fútbol. Nos encanta esa forma de ver la música y ojalá poder disfrutarla girando por diferentes países.