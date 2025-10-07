Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: Más color y menos ruido

Nueva vida para la fuente de la plaza de San Miguel. Operarios contratados por la concejalía de Infraestructuras iniciaron hace unos días las obras con una inversión de 172.000 euros para reformar el surtidor construido en 1995 en esta concurrida plaza situada entre Prao Picón y Santa Susana. Se trata de un proyecto que transformará el circuito hidráulico del estanque con un nuevo sistema de chorros en forma de semiesfera menos ruidosos que los actuales y una moderna iluminación.

El concejal del área, Nacho Cuesta, explica que el proyecto diseñado busca «evitar los chorros tradicionales que generan ruidos y molestias», a la vez que apuesta por una solución «que embellezca sin generar ninguna incomodidad». A juicio de Cuesta, «no tenía sentido seguir como hasta ahora con una fuente sin casi agua». Asimismo, destaca que el fin último de esta apuesta municipal «es devolverle su atractivo visual, pero cumpliendo estrictamente la normativa acústica».

Recreación de como quedarían los nuevos chorros. / L. B.

El origen de esta intervención está en una queja vecinal presentada en 2021, tras la cual un informe municipal del Servicio de Medio Ambiente determinó que la fuente incumplía la Ordenanza de Protección contra Ruidos y Vibraciones al superar en 6,75 decibelios los límites legales permitidos. Desde entonces, el Ayuntamiento fue aplicando medidas correctoras: reducción de caudal, anulación de una de las bombas y retirada de los proyectores de luz que amplificaban el sonido del agua. El resultado, sin embargo, fue una fuente apenas perceptible, «sin atractivo ni iluminación nocturna», como se reconoce en la memoria técnica.

Con la nueva reforma, el sistema se rediseñará por completo. Las boquillas de acero inoxidable y latón con efecto semiesfera producirán un flujo de agua más suave y silencioso, con un impacto sonoro inferior a los 50 decibelios, por debajo del límite de 55 establecido para zonas residenciales durante el día. Además, se incorporará un sistema de descalcificación y filtrado que evitará obstrucciones.

En cuanto a la mejora estética, la fuente contará con sistema de iluminación con proyectores tipo led RGB que por defecto será en color azul, pero se podrá regular a demanda iluminarla de distintos colores para diferentes conmemoraciones de días especiales.

El proyecto también contempla partidas para seguridad laboral y posibles imprevistos durante la ejecución. «Buscamos una solución moderna, funcional y respetuosa con el entorno», resume Cuesta, quien confía en que la actuación permita «recuperar la fuente como un elemento de referencia en el barrio». n