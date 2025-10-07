Vox denuncia el "abandono y la desorganización" que sufren las instalaciones deportivas del Cristo, en Oviedo

Javier Jové, diputado regional de Vox, denunció este martes "el estado de abandono y desorganización absoluta que sufren las instalaciones deportivas de El Cristo", un complejo que depende directamente del Gobierno del Principado. "Desde el 18 de agosto la oficina está cerrada, no se gestionan cursillos, ni bonos, ni altas de nuevos abonados. Además, los monitores, en muchos casos, acuden a su puesto sin poder trabajar”, señala Jové, quien lamenta que la consejera de Deportes, la socialista Vanessa Gutiérrez, "haya negado conocer esta situación volviendo a demostrar su total desconexión con la realidad”.

El diputado de Vox recuerda también que los propios usuarios de las instalaciones han denunciado públicamente "el caos de gestión" que viven desde hace meses. "No se han iniciado actividades, las reclamaciones no se contestan, el personal está desbordado y los servicios básicos, como la sauna o las máquinas del gimnasio, llevan meses averiados”, afirma Jové.

Según el representante de Vox, a esta situación se suma la falta de control económico y organizativo. "Durante semanas el dinero de los cursillos se acumulaba en botes sin control. Los horarios del personal cambian sin aviso, con bajas que no se cubren y una plantilla desmotivada”, añade el diputado, que ha mantenido una reunión con usuarios de este centro deportivo, quienes le transmitieron su "malestar" por el "estado deficiente" de estas instalaciones.

Jové advirte además que El Cristo, que recibe a diario más de 1.200 usuarios, "se está convirtiendo en un nuevo caso Perlora: un espacio público abandonado por la incompetencia y la desidia del Gobierno socialista". Así, Vox exigirá en la Junta General que la consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte actúe de inmediato para garantizar el funcionamiento normal del centro, cubrir las bajas de personal, acometer las reparaciones pendientes y asegurar un mantenimiento adecuado. "El deporte es salud, convivencia y bienestar, pero el Principado lo está convirtiendo en una vergüenza", concluye Jové.