Más de 14 horas de negociaciones para desconvocar la huelga de autobuses en Oviedo: estas son las claves del acuerdo

Estaban a punto de cumplirse las 14 horas de negociaciones cuando los trabajadores del servicio municipal de transporte urbano (TUA) y los representantes de la empresa llegaron a un entendimiento para evitar los tres días de huelga que estaban convocados entre este miércoles y el próximo viernes. Estas son las claves de ese acuerdo:

El sistema de cámaras

El principal escollo en las negociaciones siempre fue la implantación de un avanzado sistema de seguridad basado en el uso de cámaras, denominado DriveCam, que TUA quiere utilizar «por su eficacia demostrada para mejorar la seguridad tanto de viajeros como de conductores». La plantilla alegó en su día motivos de privacidad para rechazar un sistema que consideran «un gran hermano», pero TUA no lo comparte y considera que la puesta en marcha de este sistema es innegociable.

El compromiso sellado la noche del pasado martes recoge, entre otras cosas, que durante los próximos dos años esas cámaras funcionarán en modo "exclusivamente preventivo o de formación". Es decir, hasta el 1 de octubre de 2027, las cámaras que graben la imagen del conductor no podrán ser utilizadas por la empresa para aplicar posibles sanciones a la plantilla en el caso de que se cometa alguna irregularidad al volante. En el caso de las cámaras que enfocan al exterior, ses carácter preventivo se aplicará hasta que el cien por cien de la plantilla reciba un curso de formación sobre el sistema DriveCam que comenzará en enero de 2026 y que tendrá una duración de seis meses.

A partir de ese momento, los eventos sancionables serán los que se recogen en el reglamento de la DGT o en el ordenamiento jurídico laboral. Actualmente, las sanciones que se pueden aplicar a los conductores van desde un apercibimiento hasta varios meses sin empleo y sueldo e incluso el despido. Los trabajadores también lograron el compromiso de la empresa de elaborar una evalucaión de riesgos por el uso de las cámaras, que van instaladas en la luna delantera del vehículo, justo frente al conductor.

Baños en las cabeceras

Otra de las cosas que solicitan los trabajadores es que TUA instalase aseos en las cabeceras de todas las líneas, algo que no consiguieron sellar en el acuerdo. El compromiso empresarial pasa por "dar traslado al Ayuntamiento en el plazo de una semana de la solicitud que formula el comité de empresa" con respecto a las cabeceras de sólo cuatro de las líneas.

Retirada de denuncias

La empresa se compromete a frenar el proceso judicial abierto contra los miembros del comité al considerar que la huelga que se llevó a cabo durante las fiestas de San Mateo fue ilegal, un hecho por el que les reclamaban al menos 97.000 euros derivados de las supuestas pérdidas que trajeron consigo los paros. Por otro lado, los trabajadores también se comprometieron a no reclamar en los juzgados los 120.000 euros que le pedían a TUA por, presuntamente, haber vulnerado su derecho a la huelga. Una por otra. Las empresa también ha retirado dos expedientes abiertos a trabajadores.

Los mecánicos no conducen

Hasta ahora, cuando un autobús se averiaba en mitad de un servicio, eran los mecánicos de la empresa los que llevaban otro hasta el lugar para que el conductor siguiese con su trabajo. También llevaban los coches a pasar la ITV, por ejemplo. Ahora, tras el acuerdo, esos trabajadores se dedicarán exclusivamente a las labores de reparación y mantenimiento de los autobuses.