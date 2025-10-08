Hay personas a los que les encanta mirar casa, comparar y ver ofertas, aunque no estén planteándose el mudarse o adquirir una nueva propiedad. A otras, en cambio, les desagrada la idea de sumergirse en el mundo de la búsqueda de una vivienda. Sea como fuere, el mercado inmobiliario es rico y variado y ofrece oportunidades para todo tipo de bolsillos.

En Oviedo, se esconde una auténtica mansión cuyo precio no se ajusta a cualquier tipo de comprador. En el portal inmobiliario tucaaa.com encontramos un espectacular inmueble con una superficie de 1044 m2 de los cuales 900 m2 son útiles.

¿Buscas una propiedad única, con historia, encanto y potencial? Aquí está una de las joyas del patrimonio asturiano: el Palacio de Bayo, también conocido como El Barreiro, situado en el concejo de Grado, a solo 30 minutos de Oviedo y del aeropuerto de Asturias.

Tiene 8 habitaciones, 5 baños y capilla privada: la espectacular mansión en Oviedo que se vende casi por dos millones de euros / tucasa.com

Una mansión del siglo XVIII con alma. Se trata de una auténtica joya arquitectónica de gran porte y marcado estilo rural asturiano, que se encuentra en buen estado de conservación, ya que ha sido rehabilitada en diferentes momentos, respetando siempre su esencia original.

La fachada principal presenta una elegante puerta adintelada, coronada por un balcón de rejería, y remata el conjunto el escudo de la familia, que campea con orgullo en uno de los lienzos, subrayando el carácter señorial y la historia que envuelve la propiedad. La edificación se organiza en torno a un patio cuadrangular, con un elegante corredor cerrado sostenido por cuatro columnas robustas que recorre todo el perímetro interior. Desde él se accede a las habitaciones, todas conectadas en una distribución fluida y con un cuidado gusto decorativo.

Adosada al palacio y con acceso interior, se encuentra una capilla privada, perfecta para celebraciones íntimas o para conservar el carácter original del conjunto.

Ya, dentro de la vivienda, podemos encontrar rincones con encanto, como un amplio salón principal decorado con exquisitez, comedor acogedor con chimenea y biblioteca empotrada en madera, Escalera de caracol, despacho, bodega y un pequeño llagar en las antiguas caballerías.

Tiene 8 habitaciones, 5 baños y capilla privada: la espectacular mansión en Oviedo que se vende casi por dos millones de euros / tucasa.com

Los jardines son soleados, con fuentes y zonas verdes que invitan al descanso y al disfrute. Y es que esta vivienda se encuentra en un entorno natural privilegiado. La finca cuenta con aproximadamente 40.000 m², completamente cerrada, lo que garantiza máxima privacidad. Además, linda con un río, lo que añade un entorno relajante ideal para desconectar, pasear o disfrutar del sonido del agua bajo los árboles.

Esta vivienda está disponible para aquellos compradores que estén dispuestos a desembolsar 1.700.000 euros.