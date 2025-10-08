Cada año se diagnostican en Asturias cerca de 800 nuevos casos de cáncer sanguíneo

En Asturias se diagnostican cerca de 800 nuevos casos de tumores sanguíneos al año, con una media de edad en torno a los 68 años. Estas estimaciones del Grupo de Trabajo de Cáncer Hematológico de la Red Española de Registros de Cáncer Hematológico fueron trasladadas en la presentación del Congreso nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), que se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos del 9 al 11 de octubre.

Más de la mitad de estas afecciones son linfomas no Hodgkin de estirpe B, un conjunto heterogéneo de tumores que afectan a los linfocitos B (células del sistema inmunitario encargadas de producir defensas frente a las infecciones), indicaron los expertos. El doctor José María García Gala, jefe de servicio de Hematología de HUCA y presidente del comité organizador local junto con Inmaculada Soto, destacó que Asturias «se ha posicionado a la vanguardia del tratamiento del cáncer hematológico gracias a la incorporación de la terapia CAR-T en el HUCA, designado centro de referencia nacional». Además, añadió, «trabajamos en la creación de un laboratorio propio de producción de células CAR-T, lo que situará a Asturias entre las pocas autonomías con capacidad para fabricar y administrar estas terapias avanzadas de manera autónoma».

Consejos para la prevención de la trombosis

Oviedo se convierte en estas jornadas en «la capital de la hematología española y juntará a más de 2.500 participantes, con más de 80 simposios y 150 ponentes», dijo. A este congreso, añadió «se va a traer lo más novedoso de la hematología a nivel nacional y a nivel internacional».

El cáncer sanguíneo copará una parte importante del programa, con temas tan relevantes como la enfermedad medible residual, término que se refiere a las células tumorales que permanecen en la sangre o la médula ósea tras el tratamiento, invisibles en algunas pruebas, pero detectables con técnicas muy precisas. «Identificarlas ayuda a anticipar recaídas, a personalizar la terapia y acelerar la aprobación de nuevas terapias», explicó Joaquín Martínez López, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) en el congreso.

La trombosis, aseguró la hematóloga Inmaculada Soto, es «la primera causa de muerte en el mundo occidental». Y causa también «graves discapacidades». «Un ictus o un infarto de miocardio son también trombosis», señaló Soto, que hizo hincapié en que «en Asturias tiene más impacto porque incide más en personas mayores y la población en la región está envejecida».

La hematóloga del HUCA ofreció recomendaciones para la prevención de la trombosis. «Mantenerse en el peso adecuado, alimentarse correctamente y evitar el sedentarismo, adoptando el hábito de hacer ejercicio de forma regular», repasó.

Reclamación de un mayor impulso de las administraciones al diagnóstico precoz

La enfermedad tromboembólica venosa, que engloba la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, tiene una incidencia estimada de 154 casos por cada 100.000 habitantes y año en España, lo que representa cerca de 80.000 nuevos casos al año en nuestro país, según los datos ofrecidos. «Se considera la tercera causa de mortalidad cardiovascular en España, por detrás del infarto agudo de miocardio y el ictus», manifestó José Manuel Calvo, presidente del comité científico de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) en el congreso.

«Se estima que cada año mueren en torno a 57.000 personas por complicaciones asociadas a la trombosis, lo que representa una de cada cuatro muertes en España», remarcó.

En el congreso se abordará el papel de los anticoagulantes orales de acción directa, unos fármacos que «han cambiado la prevención y el tratamiento de los coágulos de sangre». «Aunque su uso más frecuente es en personas con arritmias o trombosis venosa, cada vez más se estudian nuevas indicaciones en un mayor número de pacientes», trasladó Calvo.

Pero, comentó «a pesar de sus ventajas -más cómodos de tomar y con menor necesidad de monitorización que los anticoagulantes orales tradicionales-, todavía existen dificultades de acceso a estos anticoagulantes en algunas comunidades españolas, lo que impide que todos los pacientes puedan beneficiarse de estos tratamientos; sigue habiendo restricciones en la financiación de estos anticoagulantes para indicaciones aprobadas, lo que también supone una barrera económica al acceso».

Campaña de concienciación

La actual presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, María Victoria Mateos, reclamó a las administraciones un mayor compromiso con el acceso equitativo a las terapias avanzadas en hematología. La máxima responsable de la Sociedad Española de Trombosis, María Teresa Álvarez Román, solicitó a las administraciones sanitarias un mayor impulso a la prevención y diagnóstico precoz de la trombosis e insistió en la urgencia de garantizar la financiación pública de los anticoagulantes orales de acción directa en población pediátrica.

Paralelamente al congreso científico se desarrollará la campaña de concienciación «Acércate a la hematología». En una carpa instalada en la plaza de la Catedral hasta el sábado se ofrecerán charlas. Además, explicó la doctora Soto, con unas gafas de realidad virtual «se podrá realizar un viaje virtual por la sangre para conocer mejor los componentes que la forman, y se concienciará a los visitantes sobre la posibilidad de hacerse donante de médula ósea». Los asistentes podrán donar sangre en el espacio habilitado en la carpa.