Arranca la iniciativa "En el barrio como en casa" para examinar la atención a la salud

La sala de la plaza de Trascorrales acogerá este jueves el lanzamiento la iniciativa “En el barrio como en casa”, un programa orientado a diagnosticar y mejorar la salud en los barrios de Asturias a través de la participación vecinal. El espacio abierto, dinamizado por el grupo de profesionales “Yetoponese”, está destinado a que la ciudadanía pueda debatir y señalar los principales retos de salud que se encuentran en sus respectivos barrios.

El acto inicial está programado para las 17,30 horas de este jueves. El objetivo de este programa es impulsar la salud comunitaria en clave participativa, así como reforzar la colaboración vecinal e institucional, y generar propuestas útiles para la mejora de la calidad de vida en Asturias.

Posteriormente habrá talleres de salud en diferentes ciudades, a partir de las prioridades que se hayan visto en esta jornada inicial, con el fin de trabajar propuestas concretas y promover hábitos saludables de forma comunitaria.

La culminación de este programa tendrá lugar en diciembre, una sesión de cierre para poner en común los aprendizajes y resultados obtenidos en todo el proceso, promovido por la Confederación de Asociaciones Vecinales de Asturias, que ha hecho llegar su invitación a la ministra de Sanidad, Mónica García.