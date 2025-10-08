El Ayuntamiento promueve el deporte en familia con esta novedosa iniciativa
La primera actividad se celebrará este domingo y consistirá en una ruta por la Senda Fluvial de La Camocha
Pelayo Méndez
La Red de Centros Sociales del Ayuntamiento de Oviedo presentó una nueva edición del Programa de Rutas Senderistas en Familia. La primera actividad se celebrará este domingo y consistirá en una ruta por la Senda Fluvial de La Camocha. El recorrido tiene una distancia aproximada de diez kilómetros y se estima que la duración de esta primera visita supere las dos horas.
Todos los interesados pueden inscribirse hasta el día previo a la realización de la actividad. Solo se pueden apuntar familias residentes en Oviedo, con un máximo de cinco miembros por unidad familiar y cuyos menores superen los seis años de edad, o en su defecto, los cumplan antes de finalizar el año.
El transporte va incluido y todas las actividades de este programa son gratuitas. El objetivo del Ayuntamiento es "fomentar la práctica de actividades saludables, el contacto con la naturaleza y la convivencia intergeneracional".
Suscríbete para seguir leyendo
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
- El Sinatra de la Corredoria: el hostelero que la pandemia lo llevó a cumplir su sueño de 'crooner
- La facultad más antigua del campus del Cristo será sometida a mejoras, que costarán más de un millón de euros
- El Oviedo 'invencible' hace cola en la Noche Blanca más europea: 'Ves cosas que te hacen pensar
- La historia de Alfredo Sánchez, el auténtico disco duro de La Corredoria: 'La gente bajaba a bañarse a la playa del Nora
- Así se prepara el gran templo de la cultura de Oviedo para el día más mediático del año
- Proyectan imágenes propalestinas en la fachada de la iglesia de San Isidoro en plena Noche Blanca de Oviedo