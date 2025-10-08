El Ayuntamiento promueve el deporte en familia con esta novedosa iniciativa

La Red de Centros Sociales del Ayuntamiento de Oviedo presentó una nueva edición del Programa de Rutas Senderistas en Familia. La primera actividad se celebrará este domingo y consistirá en una ruta por la Senda Fluvial de La Camocha. El recorrido tiene una distancia aproximada de diez kilómetros y se estima que la duración de esta primera visita supere las dos horas.

Todos los interesados pueden inscribirse hasta el día previo a la realización de la actividad. Solo se pueden apuntar familias residentes en Oviedo, con un máximo de cinco miembros por unidad familiar y cuyos menores superen los seis años de edad, o en su defecto, los cumplan antes de finalizar el año.

El transporte va incluido y todas las actividades de este programa son gratuitas. El objetivo del Ayuntamiento es "fomentar la práctica de actividades saludables, el contacto con la naturaleza y la convivencia intergeneracional".