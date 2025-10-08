Doce confiterías ovetenses recaudan más de tres mil novecientos euros para una buena causa
"Esta campaña demuestra una vez más el compromiso de nuestros comercios con las causas que importan, han conseguido que un dulce se convierta en una ayuda real para quienes más lo necesitan”, destacó la concejala de Economía
Pelayo Méndez
El Ayuntamiento de Oviedo entregó a la Fundación Inocente el cheque con la recaudación obtenida en la campaña del “Dulce Solidario”. Doce confiterías, situadas en diferentes puntos de la ciudad, decidieron formar parte de esta iniciativa impulsada dentro del programa “Oviedo, Ciudad Inocente 2025”. El total recaudado es de 3.907,50 euros que irán destinados a proyectos de apoyo a menores enfermos, con discapacidad o en riesgo de exclusión social en Asturias.
El acto contó con la presencia del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, de la directora de la Fundación Inocente, Cristina Fernández, y de la concejala de Economía, Leticia González.
Los establecimientos que participaron en esta buena causa fueron: Alcoffee, Briz Boutique de Chocolate, Camilo de Blas, Casadiella & Café, Confitería Rialto, Confitería Santa Cristina, Diego Verdú Monerris, La Amasería Obrador 100% sin Gluten, La Mallor, Llambionadas, Pastelería Asturias y Confitería Ovetus.
“Esta campaña demuestra una vez más el compromiso de nuestros comercios con las causas que importan. Con creatividad, ilusión y solidaridad, las confiterías de Oviedo han conseguido que un dulce se convierta en una ayuda real para quienes más lo necesitan”, apuntó Leticia González, que también aprovechó para destacar la implicación de la ciudadanía con esta iniciativa.
