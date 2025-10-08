Esta leyenda de la música cubana encabeza el cartel del ciclo Vetusta Jazz 2025

La quinta edición del ciclo Vetusta Jazz contará con la presencia de Chucho Valdés, uno de los grandes nombres de la historia del género. El maestro cubano llegará al Teatro Campoamor el próximo 21 de noviembre con el show de su nueva gira titulada "Cuba and Beyond”. La Fundación Municipal de Cultura no escatimó en esfuerzos y ofrece una programación de primera línea, muy enfocada en la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.

Acompañan en el cartel a Chucho Valdés otros nombres con mucho calado en el género. La cantante alemana de jazz moderno, Sabine Kühlich, actuará el domingo 30 de noviembre acompañada por el saxofonista español Jorge Viejo. Cerrará la quinta edición la actuación del portugués António Zambujo el sábado 13 de diciembre, el guitarrista brasileño Yamandu Costa le acompañará en su función en la capital del Principado.

Las entradas ya están a la venta, los precios están entre los 25 y los 35 euros. Las entradas más baratas son las de anfiteatros y las más caras las del patio. Será muy importante la puntualidad de los asistentes, no se permitirá acceder al recinto con el espectáculo iniciado.