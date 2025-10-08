Media maratón con mucho arroz y representantes de todas las partes del mundo

La sexta edición de la Media Maratón Verde de Oviedo congregará el próximo domingo a 600 corredores. Así lo anunció el organizador de la prueba, Efrén Longoria, junto a la concejala de Deportes, Conchita Méndez, y Carla Vallejos, integrante del equipo de organización. "Los buenos resultados nos dan mucho orgullo y ganas de seguir. Esta repercusión creemos que deriva del esfuerzo de estar presentes en muchas ferias anunciando nuestra prueba", señaló Longoria.

El recorrido comenzará en el Palacio de los Deportes y, después de no poder conseguir situar la meta en la Plaza de la Catedral por motivos logísticos, finalizará en La Escandalera. La organización tiene preparado desayuno y avituallamiento durante toda la carrera para los corredores. Además, después de traspasar la línea de meta, todos los participantes recibirán un plato de paella para reponer fuerzas después del esfuerzo.

"Hemos pegado un gran salto este año, hemos conseguido traer a Oviedo 260 corredores de fuera de Asturias", apuntó Longoria que, además, desgranó los datos y comentó que 27 se desplazan desde otros países. Complementó los números contando una anécdota de dos argentinos que se les presentaron ayer, durante el montaje de la prueba, y les comentaron que se habían desplazado a Asturias para participar.

"Oviedo se caracteriza por llenar, siempre decimos que no llenamos Oviedo de cualquier manera. Lo conseguimos gracias al esfuerzo y a la dedicación de la gente, además, resulta muy especial por la influencia que tiene el deporte en esta ciudad", concluyó la concejala de Deportes, Conchita Méndez.