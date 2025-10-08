El PSOE sugiere cambios en el plan de movilidad y señala tres "líneas rojas" propuestas por el PP

"No creemos que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible propuesto por el equipo de gobierno responda a las necesidades reales de hoy en día". El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo presentó las diferentes alegaciones que van a proponer al plan de movilidad propuesto por el PP. Reconocen que hay varios puntos en los que están de acuerdo, pero señalan que "tiene determinadas líneas rojas, provocadas por el empecinamiento del equipo de gobierno actual, que son difíciles de encajar".

Dentro de lo que denominan líneas rojas, destacan tres aspectos: la creación de la Ronda Norte, el aparcamiento de la Plaza de la Escandalera y el aparcamiento del Campillín. "Ni la propia gente a la que se le ha preguntado cree en estos proyectos. Además, van a comprometer el éxito de una zona de bajas emisiones", aseguró el portavoz del grupo, Carlos Fernández Llaneza, poniendo el foco en las medidas que más dudas les generan.

"Aportamos sugerencias que creo que son muy relevantes y que pueden contribuir a hacer un plan de movilidad mucho más sostenible", afirmó Llaneza. "Hemos hecho un trabajo muy riguroso porque queremos que haya un acuerdo. Es un plan que va mucho más allá de este mandato, futuros equipos de gobierno tendrán que convivir con él", añadió, poniendo en valor la importancia que tiene esta decisión de cara al futuro.

¿Qué propone el PSOE?

El edil Juan Álvarez Areces se encargó de presentar las modificaciones y de hacer un breve diagnóstico de la situación actual. Comentó que "Oviedo se caracteriza por la tenencia excesiva de coches privados, un transporte público poco competitivo y una movilidad activa poco atractiva". También destacó que "el modelo debe pensarse desde el punto de vista del peatón y no desde el punto de vista de que va en el coche".

El grupo municipal del PSOE propone: reforzar la seguridad en las calles con presencia de centros escolares, mejora de la movilidad en el área rural del concejo, crear un cinturón verde desde el Cristo al HUCA, reforzar el carácter peatonal de las zonas por las que transita el Camino de Santiago, la creación de nuevos carriles bici, buscar objetivos más ambiciosos en los refugios climáticos y mejorar notablemente la movilidad vertical, especialmente, en el entorno del Carlos Tartiere.

Además, también presentan un plan para mejorar el trasporte público. "El proyecto consistiría en crear una serie de carriles de circulación exclusiva del bus público", dijo Álvarez Areces. "Habría menos paradas, pero mejoraría notablemente la periodicidad porque sería más predictiva y no habría que estar pendientes del tráfico que provoca muchos retrasos", explicó, justificando esa última idea.