Regueranos de primera: la Asociación Cultural "La Piedriquina" entrega sus distinciones

Un año más, la Asociación Cultural "La Piedriquina" hizo entrega de las distinciones "Regueranos 2025", que se otorgan a personas o entidades que han destacado por su labor a favor del concejo de Les Regueres. La fiesta del Cristo de Biedes fue el marco escogido para la entrega de los premios.

Entre las galardonadas se encuentra Montserrat Trabanco Mesa, por su vida dedicada al folclore y al cuidado de la tradición, como intérprete, profesora de baile y, sobre todo, por su gran labor de recuperación del traje tradicional asturiano, fruto de un minucioso proceso de documentación y elaboración. También destaca su trabajo con las gaitas, especialmente el vestido de las mismas, digno de reseña. Quizá lo que más identifica a Montse sean las reproducciones de los vestidos antiguos de las gaitas: una tarea impagable por la cantidad de horas y trabajo manual que dedica a cada pieza para que sea idéntica al original. Los flecaos manuales de seda fina, sobre cadenetas hechas a ganchillo, son idénticos a los conservados en piezas antiguas y, en Asturias, nadie más los realiza con esa exactitud. Un complemento indispensable para la recuperación de las gaitas de Cogollu y su estudio.

Vocación folclórica

Desde niña, Montse ha formado parte de diversas agrupaciones folclóricas: "Los Justos", de Mariano Castro; "Xuno", de San Claudio; fue miembro fundadora del grupo "Vezos Astures" y directora de "La Sidrina", de Lugones, donde en 2014 preparó a cuatro parejas de baile para el Concurso y Muestra de Folclore Ciudad de Oviedo. Tres de ellas subieron al pódium, y sus hijos, Adrián e Iván, fueron primero y segundo. Es cofundadora y directora de la Asociación de Baile y Música Tradicional La Xordia, que preside su marido, Fonsu Les Regueres.

Con el resurgir de la cultura y el folclore más tradicional de Asturias, Montse encontró otra manera de contribuir: rescatar las indumentarias que usaban las gentes antes de la Revolución Industrial. Sus abuelas le enseñaron a tejer y coser, comenzando por confeccionar los trajes de asturiana de sus muñecas. Años más tarde, Maribel Parrondo y después Maite Raigada le facilitaron patrones, retratos, consejos y libros de referencia. Hoy confecciona sus propios trajes y los de su familia, incluida una reproducción del que legó en testamento la madre de su tatarabuela. También aportó su granito de arena en la recuperación del traje tradicional de Cabranes, enseñando a María José Hevia a hacer el agremán de los dengues y delantales.

Otro de los premios fue para la agencia de comunicación MelodijoPérez, por la visibilidad y promoción que brinda al concejo de Les Regueres, fiel a su filosofía de "ruralismo ilustrado, del pueblo para el pueblo", con ese aire innovador y dinámico que tanto les caracteriza y que tanto precisan los pueblos. El alma de la agencia es Marta Pérez, cofundadora junto a su hermano David Pérez.

Raíces en el territorio

Escogió Les Regueres para vivir por tranquilidad, identidad y cercanía: un lugar con alma rural y muy bien conectado, ideal para empezar una vida. En sus propias palabras, "no se nos ocurre mejor lugar para llevar a cabo nuestro proyecto y que la agencia crezca con unas raíces fuertes en el territorio".

Cuando nació su hija, buscaba un proyecto propio que le permitiera pasar más tiempo con ella y que tuviera sentido. Quería llevar la comunicación profesional a los pueblos y a los proyectos pequeños. Durante la pandemia lo vio claro: conforme se cerraban las puertas de los espacios físicos, se abrían las de los espacios virtuales. El proyecto debía estar enfocado a la innovación y al mundo digital… y así surgió MelodijoPérez.

La agencia se fundó en marzo de 2021 bajo la fórmula de sociedad laboral, donde los trabajadores son también socios. Cuenta con cinco socios trabajadores: Marta y David Pérez; Andrea González, responsable de redes sociales; Claudia Granda, ejecutiva de cuentas sénior; y Lorena Espiña, diseñadora gráfica y web. También forman parte del equipo Rebeca González y Jonathan Herrerías.

Entre sus proyectos destacan: la comunicación del concejo de Les Regueres; el proyecto de La Benéfica, de Rodrigo Cuevas; la primera covivienda intergeneracional; Alimentos del Paraíso Natural, que agrupa a las DOP e IGP de Asturias; la quesería de Cabrales Vega de Tordín; la marca Valle del Nalón y el vídeo conmemorativo del 25.º aniversario del Camino Real de la Mesa. En el concejo acompañan en comunicación a Villa Palatina, Ca Mamina y la Tabierna Alborada.

Es también conocido su pódcast "Dalle Mio Nena", que Marta presenta junto a Aitana Castaño. Además, promueven la Escuelina de Inteligencia Rural, con apoyo del Ministerio de Cultura, para impulsar la digitalización en el ámbito rural.

En estos años han recibido varios reconocimientos: en 2021, el premio a los Mejores Nuevos Emprendimientos de España, otorgado por la Red PAC; en 2022, el Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, en la categoría de comunicación, concedido por el Ministerio de Agricultura por el pódcast "Dalle Mio Nena"; en 2023, el premio "Arbedeiro" al Emprendimiento Rural, concedido por la Asociación Cultural "Arbedeiro" en el Día de los Pueblos en Navelgas; y en 2024, el premio a la Creatividad e Innovación en Marketing, concedido por el Club de Marketing de Asturias.

Como sorpresa, se nombró "Reguerano de corazón" a Pablo Gutiérrez Piñera, párroco de San Martín de Biedes, por la huella que deja su bondad, cercanía y disposición, grabada en el corazón de todos los que tuvieron la suerte de compartir con él estos doce años en Les Regueres. En unos días se hará efectivo su traslado a la parroquia del Sagrado Corazón de Gijón. Un párroco es una persona de la familia, un ser querido que acompaña en los momentos importantes de la vida, y Pablo ha sido sobresaliente en esa tarea.