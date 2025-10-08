Revisiones oftalmológicas para celebrar el Día Mundial de la Visión en Oviedo

La Fundación Fernández-Vega instalará mañana una carpa en la plaza de la Escandalera con motivo del Día Mundial de la Visión. En este emplazamiento reservado por la prestigiosa entidad, todos los ciudadanos podrán someterse a una revisión de su salud oftalmológica totalmente gratuita entre las 11.00 y las 18.00 horas.

El encargado de atender a los pacientes será el Dr. Nicolás Sánchez Maluf, que estará acompañado por un equipo de especialistas. El objetivo de esta iniciativa es "concienciar sobre la importancia de realizarse revisiones oftalmológicas periódicas a fin de detectar a tiempo posibles enfermedades oculares".

Victoria Cueto-Felgueroso Botas, directora de la Fundación Fernández-Vega, también estará presente en la carpa. Esta actuación forma parte del programa "Ama tus ojos", promovido por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera.