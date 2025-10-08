Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para "hacer más amable" la entrada a la ciudad

Menos hormigón y mejores espacios para el peatón. Esa es la máxima con la que el Ayuntamiento de Oviedo ultima la revisión del proyecto encargado a finales del pasado año a la ingeniería ovetense Incenersa para reurbanizar el margen izquierdo del Bulevar de Santullano —el que discurre en sentido Gijón—. A falta del proyecto defintivo la concejalía de Infraestructuras adelanta que la la pasarela peatonal que conecta el centro comercial Los Prados con Ventanielles será demolida y sustituida por un paso a ras de la calzada y ve «altamente probable» que el puente de la avenida de Atenas tenga el mismo destino, aunque todavía faltan algunos informes técnicos que lo corroboren.

El concejal de Infraestructuras y segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, confirmó que la obra planteada incluirá «con toda seguridad» la supresión de la pasarela de Los Prados, un elemento que considera «obsoleto» dentro del nuevo concepto urbano que se busca para el principal acceso a la ciudad. «Estamos en fase de definir los elementos clave del proyecto, pero la intención es clara: queremos un entorno más amable, accesible y peatonal», señaló el edil, quien añadió que la actuación avanza dentro del calendario previsto y que se enmarca en el Plan de Actuación Integrado con el que Oviedo consiguió financiación europea.

La propuesta municipal pasa por sustituir la actual pasarela peatonal por un paso de cebra a nivel de la calzada, al que se accedería mediante rampas y escaleras desde las inmediaciones del centro comercial. Con esta solución, el Consistorio pretende «suavizar la barrera» que aún supone el tráfico del Bulevar y mejorar la conexión con el barrio de Ventanielles, al tiempo que se da continuidad a las actuaciones ya ejecutadas en la margen derecha y en la glorieta de Santullano.

Más compleja es la decisión sobre el puente de la avenida de Atenas, una infraestructura que podría tener los días contados. «Es muy probable que también se elimine, aunque estamos pendientes de confirmar la viabilidad técnica», explicó Cuesta, quien apunta que entre las opciones sobre la mesa figura la creación de una nueva glorieta, similar a la del Palacio de los Deportes, que permita «avanzar en el cierre de la brecha abierta por la antigua Autopista.

Lo que sí está completamente descartado, al menos por ahora, es tocar el puente del Rubín. «No es viable técnicamente», asegura el concejal, aunque admite que el deseo del equipo de gobierno es «eliminar en la medida de lo posible los puentes del Bulevar» para ganar permeabilidad y reducir la sensación de autopista que históricamente ha caracterizado este tramo de la entrada a Oviedo.

Catorce proyectos

El proyecto del margen izquierdo del Bulevar de Santullano es uno de los catorce incluidos en el Plan de Actuación Integrado presentado por el Ayuntamiento en Bruselas, con el que la ciudad logró una subvención de 8,4 millones de euros de los fondos Feder 2021-2027. En la documentación inicial se estimaba que la intervención en este tramo supondría un coste aproximado de seis millones de euros, aunque las modificaciones que se están introduciendo sobre el diseño original «elevarán considerablemente» esa cifra, según avanzan desde el área de Infraestructuras.

La ingeniería Incenersa, autora también del diseño de la glorieta de Santullano, se adjudicó el estudio previo por 105.300 euros más IVA tras la licitación lanzada el pasado mes de agosto. Su cometido, según los pliegos, es redactar un proyecto integral de reurbanización que transforme los 120.000 metros cuadrados del margen izquierdo —una superficie equivalente a la de la antigua fábrica de La Vega— en un gran corredor verde con carriles bici, sendas peatonales y zonas ajardinadas.

La obra prevista tiene una serie de condicionantes como la construcción de un nuevo colector de 600 metros para dar servicio al corredor y completar la red de saneamiento de Ventanielles. Todo ello deberá responder a los principios básicos del plan: crear un sistema integrado de espacios verdes, mejorar la movilidad peatonal y ciclista, reducir la velocidad del tráfico, regenerar los barrios colindantes y, en definitiva, convertir el Bulevar de Santullano en un eje verde urbano.

La intención es tener listo el proyecto definitivo podría presentarse antes de fin de año y arrancar las obras a lo largo de 2026. Para entonces, el paisaje del Bulevar de Santullano habrá dejado definitivamente atrás su imagen de autopista urbana para convertirse en un gran paseo que una barrios y generaciones a ambos lados de la antigua «Y». n