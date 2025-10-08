El Trail del Prerrománico rompe su récord de participantes a falta de diez días para el cierre de las inscripciones

"El Trail Prerománico es una experiencia deportiva única, que recorre algunos de los entornos más emblemáticos de nuestro patrimonio", así resumió la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Conchita Méndez, el atractivo de esta competición que celebrará su segunda edición el próximo domingo 19 de octubre. "Pruebas como esta contribuyen a que Oviedo se distinga por realizar deporte al aire libre, con turismo activo y promoviendo los hábitos de vida saludables", añadió Méndez.

La prueba contará con actividades para todo tipo de público. En la víspera de la gran competición, se realizará la carrera de menores. Los organizadores reconocen que "el año pasado nos lanzamos a probar, aunque era una incógnita" y aseguran que "esperamos que vuelva a ser un éxito, hay mucha cantera". La carrera principal comenzará a las 10.00 y tendrá un recorrido de 25 kilómetros con un desnivel de 1.200 metros, advierten que "no está pensada para principiantes". Los más novatos tendrá su oportunidad en el "Trail Adventure", una prueba que se realiza también el domingo, pero con un recorrido de 12 km adaptado a aquellas personas que se estén iniciando en la disciplina.

"Ya hemos superado el número de participantes del año anterior. En la anterior edición fuimos aproximadamente 600, a día de hoy, tenemos más de 700 inscritos y faltan diez días para cerrar inscripciones", destacó Óscar Espiñeira, director de la empresa organizadora. "El 25% de los participantes que están inscritos son de fuera de Asturias, lo cual también genera un impacto económico en la zona", añadió.

David Rodríguez, director técnico de la prueba, además de detallar todos los aspectos técnicos, mencionó que la media de edad de los apuntados ronda los 37 años. Confesó que "no quieren hacer un trail al uso" y recordó que el año que viene este evento formará parte del Campeonato de España Trail Running, con todo lo que eso supone para la organización y para la ciudad.