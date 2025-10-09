Colas en La Escandalera por las revisiones oftalmológicas gratuitas: "Hace más de cinco años que no voy al oculista"

"Cuando nos enteramos de que había esta oportunidad no dudamos en acercarnos, ninguno de los dos fuimos al oculista en los últimos cinco años", con esa sinceridad confesaba su interés por poner a prueba su salud oftalmológica un matrimonio de jubilados que hacía cola en la plaza de la Escandalera. Los profesionales de la Fundación Fernández-Vega se pusieron manos a la obra a las 11.00 horas y decenas de pacientes esperaban su turno en las inmediaciones de la carpa.

"Normalmente, atendemos a unas quinientas personas al día. Hay pacientes que descubren una patología que tiene que seguir siendo tratada porque puede tener repercusiones importantes para su salud en un futuro", apuntó Victoria Cueto-Felgueroso Botas, directora de la Fundación Fernández-Vega. La metereología no acompañaba, pero la gente acudió a la cita de todas formas. Los miembros de la entidad organizadora coincidían en que "mientras no llueva, da igual que el tiempo esté revuelto".

El chequeo constaba de dos fases. Un primer contacto con el equipo de optometristas en el que se realizaba una prueba de visión, una vez finalizada esta comprobación inicial, todos los visitantes disfrutaron de una breve consulta con el Dr. Nicolás Sánchez Maluf. "Por lo general, la gente piensa que ve muy bien en su día a día, pero cuando se someten a los test que hacemos aquí se dan cuenta de las limitaciones con las que conviven", señaló Abel Menéndez, optometrista presente en la carpa.

"Se recomienda hacer una revisión de este tipo por año, son muy importantes para prevenir enfermedades silenciosas que merman progresivamente la visión", comentó Sánchez Maluf. Sobre los problemas que más se detectan en estas visitas, el doctor destacó "el glaucoma provocado por la tensión alta, las cataratas gradual y las afectaciones en la zona de la retina".

La mayoría de los pacientes que se acercaron a La Escandalera tenían una edad avanzada, pero, entre los profesionales, preocupa la ausencia de gente joven en este tipo de iniciativas. "Las revisiones son muy importantes desde edades pediátricas, gracias a ella se pueden corregir afectaciones como el ojo vago", advirtió Sánchez Maluf. "Cuando eres joven piensas que está todo bien y le das menos importancia a estas cosas. Quizás no con la misma periodicidad que una persona mayor, pero es muy recomendable", añadió Menéndez.

Las atenciones eran totalmente gratuitas, los pacientes podían contribuir con pequeños donativos. Aquellos que no hayan podido acudir a esta cita tendrán que esperar hasta el 12 de marzo, Día Mundial del Glaucoma, para poder realizar otro chequeo de este tipo. Esta actuación forma parte del programa "Ama tus ojos", promovido por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera.