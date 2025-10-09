El Colegio Internacional Meres, nuevo embajador del Desarme
El Colegio Internacional Meres se sumó este miércoles a la amplia lista de embajadores y colaboradores con la que ya cuenta la fiesta gastronómica ovetense, recientemente declarada de interés turístico nacional. Los cofrades Mónica Longo, Juan Cuesta y Juan José Suárez –en el centro de la imagen– acudieron al colegio para explicar a los alumnos los detalles de la fiesta. Junto a ellos, estuvieron el profesor Alejandro Cimadevilla, a la izquierda de la imagen, Luis Carlos Jiménez, director del centro, que aparece a continuación y el también profesor Wenceslao Sánchez, a la derecha de la imagen. La cofradía acude hoy a Madrid para presentar la fiesta en la capital.
