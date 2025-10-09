El Desarme invita a los escolares a plasmar su historia a golpe de pincel

Ya está aquí la fiesta del Desarme, una celebración que nos une a todos en torno a la mesa y que este año presenta una muy grata novedad: ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Para que los escolares de la región conozcan su historia y se involucren con una de las mayores tradiciones de Oviedo, llega un año más el VIII Concurso de Dibujo Infantil sobre el Desarme.

Organizado por OTEA, el Ayuntamiento de Oviedo y la Cofradía del Desarme, este certamen es una invitación abierta a la imaginación, permitiendo a los más pequeños convertirse en cronistas y artistas de una de las fechas gastronómicas más importantes del calendario ovetense. Esta celebración nos recuerda una historia de treguas militares y una gran comida para la paz que se selló con los tres platos estrella: garbanzos con bacalao y espinacas, callos al estilo de Oviedo y, por supuesto, arroz con leche.

Dibuja la historia:

El principal objetivo del concurso es que los niños den su visión creativa de la historia del Desarme. ¿Cómo se imaginan la batalla? ¿Cómo lucen los soldados? ¿Y cómo prepararía su abuela esos famosos callos o esa deliciosa menestra de garbanzos con bacalao? Todo vale: el formato es libre, siempre que el dibujo plasme esa conexión única entre la historia de Oviedo y su menú más emblemático.

Podrán participar todos los alumnos de Educación Primaria de centros educativos del Principado, repartidos en tres categorías para asegurar la equidad: Categoría A (de 5 a 7 años), Categoría B (de 8 a 9 años) y Categoría C (de 10 a 12 años).

Los trabajos deben ser originales y presentarse en formato DIN A4. La creatividad es clave. Los participantes pueden usar acuarelas, lápices, rotuladores o cualquier material que dé vida a su obra. Además, si desean contar la historia que hay detrás de su dibujo, pueden acompañarlo de una breve descripción, redacción o incluso una poesía.

Fecha límite y suculentos premios

El plazo para presentar los dibujos está abierto, pero la imaginación no espera: la fecha límite es el lunes 27 de octubre, a las 14.00 horas.

Los trabajos pueden entregarse físicamente en las oficinas de Otea en Oviedo (C/ Alonso Quintanilla, 3 1ºF), enviarse por correo postal a la misma dirección o, para mayor comodidad, remitirse por correo electrónico a info@otea.es, siempre adjuntando el formulario de participación debidamente cumplimentado por los padres o tutores. Es importante leer pro completo las bases del concurso que puede descargarse en la página web de otea: otea.es o en https://escapadaasturias.com/jornada/desarme-oviedo.

El jurado, compuesto por expertos en gastronomía y representantes de las entidades organizadoras, seleccionará un ganador absoluto por cada categoría. Y la recompensa es tan atractiva como la propia fiesta: cada una de las categorías tendrá un ganador absoluto que recibirá un premio valorado en 200 euros (IVA incluido).

Este concurso es una excelente oportunidad para que nuestros escolares asturianos se sientan parte de una tradición que, al ser declarada de Interés Turístico Nacional, nos enorgullece a todos. Por todo ello, los organizadores animan a todos los niños a coger sus lápices y a dibujar la gran historia del Desarme.