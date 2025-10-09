El Desarme se presenta en Madrid (con Cayetano Martínez de Irujo recién casado): "Es un motor económico de Oviedo"

El Desarme, la fiesta gastronómica por excelencia de Oviedo, tuvo su momento de gloria hoy en Madrid, en la presentación de esta cita que se celebrará en la capital de Asturias del 16 al 26 de octubre en 71 establecimientos diferentes. Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, fue el "anfitrión" de la ciudad asturiana en Madrid, siendo esta la cuarta vez que el evento carbayón se presenta en la capital de España. "Oviedo está creciendo como nunca antes, el Desarme es un símbolo de identidad. Somos un motor económico", destacó Canteli, que llamó a cotas más altas, como lograr el título de fiesta gastronómica internacional. "Podemos alcanzar cotas más altas", dijo el Alcalde, que aseguró que "Oviedo está de moda".

A la cita acudieron rostros muy conocidos, como los empresarios Víctor Madera, de Quirón; Francisco Rodríguez, de Renit Picot; Antonio Suárez, de Grupomar; Javier Vega de Seoane (Singular Bank); José Bogas (Endesa); Javier Sáenz de Jubera (Total Energies). También estuvo Jesús Núñez, presidente de la Universidad Alfonso X El Sabio, con planes de instalarse en Oviedo, que se sentó en la mesa de Canteli, en la que también estuvo Cayetano Martínez de Irujo, recién casado. "Muy pronto estarán aquí", dijo Canteli sobre la institución académica.

El Desarme (garbanzos con bacalao y espinacas, callos a la asturiana y arroz con leche) está además de celebración, después de haber sido declarado como Fiesta de Interés Turístico Nacional por el Gobierno central. El menu ovetense tiene su origen en la primera guerra carlista (1833-1839), cuando los carlistas intentaron tomar Oviedo. El 10 de octubre de 1836, coincidiendo con el cumpleaños de la Reina Isabel II, las autoridades decidieron dar un menú especial a los soldados consistente en garbanzos, tocino, carne y patatas.

El 19 de ese mismo mes hubo un nuevo ataque carlista con varios muertos, entre ellos muchos ovetenses. Para conmemorarlos, en 1841 se decretó que todos los 19 de octubre se celebraría un acto religioso y después los milicianos irían a comer a sus casas. El Desarme fue evolucionando, también con muchas leyendas nunca confirmadas, hasta lo que es hoy, una fiesta gastronómica reconocida a nivel nacional.