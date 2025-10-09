Un emblemático monumento del centro de Oviedo cambiará de ubicación en los próximos días

La Asociación de Niños Expósitos de Asturias verá su deseo cumplido en los próximos días. La estatua de "La Maternidad", que lleva situada en las inmediaciones del Escorialín desde el día de San Mateo de 2005 y que en 2010 fue replicada en la plaza de Carlos Osoro de La Florida, será trasladada de forma inminente al Hotel de La Reconquista.

Este cambio supone la culminación de la iniciativa "Monumento a la Infancia Expósita de Asturias", iniciada por la Asociación de Niños Expósitos de Asturias en mayo de 2024 y apoyada por diferentes instituciones de gran relevancia, como la Fundación Princesa o la Casa Real. Justificaban su petición alegando que el edificio de La Reconquista fue hogar de una gran cantidad de infantes abandonados durante más de dos siglos de historia, abrió sus puertas en 1752 y cerró en 1965.

Pese a arrancar todos los trámites hace más de año y medio, el expediente de solicitud llegó al Ayuntamiento de Oviedo el pasado 25 de agosto. La Concejalía de Urbanismo, con Ignacio Cuesta a la cabeza, ofreció, desde el primer momento, su "apoyo total" a la iniciativa.

El mayor impedimento en todo este tiempo fueron los trámites burocráticos. Finalmente, el Director General de Patrimonio del Principado de Asturias, Pablo León, que era quien tenía la última palabra, dio luz verde al cambio y la estatua de Sebastián Miranda será reubicada en las inmediaciones de la entrada del Hotel Reconquista. Estará acompañada por una placa que recuerde lo que significó durante todos esos años el Antiguo Hospicio de Oviedo.

La historia que justifica el cambio

El actual Hotel de la Reconquista comenzó a construirse en 1752 por iniciativa de Isidoro Gil de Jaz, regente de la Audiencia del Principado de Asturias. Esta institución fue pensada para acoger a huérfanos, inválidos o personas sin recursos, proporcionándoles educación y formación profesional con el fin de facilitar su integración en la sociedad.

Pese a no ser un lugar exclusivamente dedicado a la infancia, su fama siempre estuvo muy vinculada a los niños. Su método de recogida de los retoños, con una puerta circular en la que las madres que no podían hacerse cargo de su crianza los dejaban, quedó grabado en la cultura popular de la ciudad carbayona. Además, sirvió como refugio en plena Guerra Civil Española, albergaban más de quinientos usuarios.

Pasó a convertirse en hotel como resultado del deterioro y la pérdida de su función asistencial a mediados del siglo XX. En 1964 dejó de funcionar y la Diputación Provincial de Oviedo lo restauró con el objetivo de darle un nuevo uso, que garantizara su conservación. Finalmente, en 1972, se decidió transformarlo en el Hotel de la Reconquista.