Enrique Murillo protagoniza su "Personaje secundario"
T. P.
Oviedo
El editor, traductor y escritor Enrique Murillo presentó ayer en Oviedo uno de los libros revelación del año: "Personaje secundario", unas memorias muy personales en las que disecciona sin pelos en la lengua su amplia y decisiva experiencia como uno de los artífices de los cambios que ha vivido el sector editorial en España durante décadas, ya sea en sellos como Anagrama, Plaza & Janés o Los libros del lince, creado por él mismo. Murillo encandiló a los presentes con un lúcido análisis en el que no faltaron referencias muy ilustrativas a editores, autores y agentes literarios.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
- Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Un joven de 19 años, ebrio y sin carné, estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
- Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- Los árboles empiezan a 'volar' en pleno centro de Oviedo: la emblemática plaza que dice adiós a su jardinera gigante
El Desarme invita a los escolares a plasmar su historia a golpe de pincel
Contenido patrocinado por Otea