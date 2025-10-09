Enrique Murillo protagoniza su "Personaje secundario"

El editor, traductor y escritor Enrique Murillo presentó ayer en Oviedo uno de los libros revelación del año: "Personaje secundario", unas memorias muy personales en las que disecciona sin pelos en la lengua su amplia y decisiva experiencia como uno de los artífices de los cambios que ha vivido el sector editorial en España durante décadas, ya sea en sellos como Anagrama, Plaza & Janés o Los libros del lince, creado por él mismo. Murillo encandiló a los presentes con un lúcido análisis en el que no faltaron referencias muy ilustrativas a editores, autores y agentes literarios.