Enrique Murillo protagoniza su "Personaje secundario"

Enrique Murillo, durante la presentación. | FERNANDO RODRÍGUEZ

T. P.

Oviedo

El editor, traductor y escritor Enrique Murillo presentó ayer en Oviedo uno de los libros revelación del año: "Personaje secundario", unas memorias muy personales en las que disecciona sin pelos en la lengua su amplia y decisiva experiencia como uno de los artífices de los cambios que ha vivido el sector editorial en España durante décadas, ya sea en sellos como Anagrama, Plaza & Janés o Los libros del lince, creado por él mismo. Murillo encandiló a los presentes con un lúcido análisis en el que no faltaron referencias muy ilustrativas a editores, autores y agentes literarios.

