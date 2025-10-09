«¿Fame?», un homenaje a la cultura chigrera en forma de libro de relatos

La biblioteca Ramón Pérez Ayala acogió la presentación del libro «¿Fame?». La obra gira en torno a la cultura chigrera de Oviedo, en ella participaron treinta escritores y crea historias a partir de quince reconocidos platos de diferentes establecimientos de la ciudad. El coordinador de este trabajo fue Rubén Rodríguez, Carlos Álvarez Cabrero fue el encargado de llenar de vida las páginas con ilustraciones ocurrentes y Eloy Beltené perfiló todo lo relacionado con el diseño.

"Comida, lugares, texto y dibujos se dan la mano en perfecta armonía", comentó Rubén Rodríguez, ideador del proyecto, durante la presentación. Aprovechó para leer una parte del prólogo que él mismo escribió y recordó el trabajo que costó conseguir alguna de las recetas que aparecen por el temor de los hosteleros a que les "roben" sus grandes atractivos.

Este trabajo es una continuación de "Cocina en su tinta", libro de condiciones similares publicado en 2019 que fue todo un éxito en su momento. Además, también quisieron hacer un homenaje a la figura de tres grandes escritores que siempre estuvieron muy relacionados con las piezas gastronómicas: Camilo José Cela, Álvaro Cunqueiro y Josep Pla.

La nómina de escritores es muy amplia, intentaron crear una combinación equilibrada entre caras conocidas y figuras emergentes. Algunos de los que han dejado su impronta en el proyecto son: Manolo D. Abad, Joaquín Barreiro, Santiago Bertault, Martín Castro Masaveu, Paula Expósito y Gema Fernández. Destacan que todos los que participaron lo hicieron de manera desinteresada.

Los promotores esperan que sea una guía para los principiantes en la cultura chigrera de la capital del Principado y esperan un éxito similar a anteriores entregas. Los primeros ejemplares se pudieron adquirir en la propia presentación y, dentro de unos días, estarán disponibles en los locales participantes. Los protagonistas recurrieron a una frase muy apropiada dentro del contexto para despedir el acto: "¡Que aproveche!".