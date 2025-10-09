El gran centro social que construirá Oviedo en el Calatrava: será el cuarto de la ciudad

El plan del Ayuntamiento para resucitar el antiguo centro comercial del Calatrava y convertirlo en un espacio «multiusos» sigue adelante. El equipo de Gobierno que dirige Alfredo Canteli tiene previsto habilitar un gran centro social integrado en la planta baja del edificio, un equipamiento público en el que convivan espacios culturales, sociales y administrativos. «La idea es dinamizar la zona de Buenavista y El Cristo y dar servicio a los vecinos que viven en esta zona de Oviedo», explica el concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta.

El proyecto nace del acuerdo político que mantiene el Partido Popular con Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Oviedo. La formación que lidera Gaspar Llamazares votó en su día a favor de los Presupuestos presentados por el PP a cambio, entre otras cosas, de que se pusiesen en marcha una serie de medidas en campos como la vivienda, servicios básicos, política social, equipamientos deportivos, igualdad, participación, juventud, cultura, medio ambiente y educación y festejos. «Este equipamiento es uno de esos compromisos que adquirimos porque nos parece que es algo fundamental para recuperar una zona de la ciudad que lo necesita y que es la puerta de entrada al ámbito del Cristo», dice Cuesta.

El nuevo centro social integrado del Calatrava será el cuarto equipamiento de estas características que se pone en marcha en Oviedo. El del barrio de Ventanielles ya está en ejecución y las obras del que se va a construir en La Florida darán comienzo «el próximo año», según sostiene Nacho Cuesta. Además, también habrá un centro social integrado en La Corredoria. En este último caso, el Ayuntamiento ya tiene «definido el proyecto» y tiene previsto sacarlo a licitación cuanto antes para devolverle al barrio el edificio de la calle Emilio Llaneza, un inmueble de unos 3.000 metros cuadrados que se levantó en su día con la intención de albergar un mercado de abastos y que lleva más una década sin ningún tipo de uso.

Visita de los técnicos municipales

La intención del equipo de Gobierno es que los trabajos para habilitar el nuevo centro social integrado del Calatrava también arranquen el año que viene. «Ya han ido a visitar ese espacio los técnicos municipales y pronto trasladaremos todas las ideas que tenemos para ese equipamiento a un proyecto. Por el momento no es fácil adelantar el número de salas que habrá ni todos los servicios que van a prestarse, pero lo que tenemos muy claro es que va a ser una actuación ambiciosa como lo van a ser el resto de las que se desarrollen en el municipio con las mismas características», señala Nacho Cuesta.

Aunque cada proyecto es distinto –el espacio en el que va a desarrollarse cada uno de ellos condiciona el diseño y la capacidad para albergar servicios– la idea del Ayuntamiento es que todos los centros sociales integrados de Oviedo sean similares en cuanto a prestaciones. Por poner sólo un ejemplo, la idea que se maneja para el de La Corredoria, que va a ser el más grande de la ciudad, incluye, entre otras cosas, un gran salón de actos para albergar actos culturales y de cualquier otra índole, biblioteca, sala de estudios, ludoteca, aulas para talleres y una sala multiusos.

Servicio al ciudadano

Pero una de las principales virtudes de este tipo de centros sociales es que les permiten a los ciudadanos realizar gestiones administrativas sin tener que salir de su barrio. «Los vecinos tendrán la posibilidad de realizar cualquier trámite que tenga que ver con el Ayuntamiento sin tener que desplazarse a otras dependencias municipales. Habrá oficinas y personal que se encarguen de este tipo de gestiones y será muchísimo más cómodo para los ciudadanos», afirma el concejal de Planeamiento. «Se trata de una apuesta muy ambiciosa que estamos desplegando por varios puntos de Oviedo. Estos centros se basan en los que ya funcionan con mucho éxito en varias ciudades del País Vasco», subraya Nacho Cuesta.

El centro social integrado del Calatrava servirá para completar el puzzle del edificio de Buenavista. El proyecto, previsto para la planta baja del antiguo centro comercial, convivirá con los espacios que el Ayuntamiento quiere dedicar a usos empresariales y públicos, que estarán en la planta superior. La del medio está preparada para el desembarco de la Universidad Alfonso X (UAX) que llegará a Oviedo con la creación de un centro adscrito y compartirá espacio con el curso MIR.