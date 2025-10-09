El gran tirón del Conservatorio Superior de Música "Martínez Torner", también fuera de Asturias

Arriba el telón simbólico en el Conservatorio Superior de Música del Principado, en Oviedo, con la apertura del curso en la que se distinguió a los alumnos más destacados de un centro de estudios artísticos con un gran tirón: la mitad de los alumnos procede de fuera de Asturias, según manifestó su director, Fernando Agüeria. El acto inaugural, celebrado esta mañana en el auditorio del Conservatorio, ha tenido como colofón un concierto a cargo del cuarteto de saxofones Kursala, del Conservatorio Superior de Música de Oviedo.

El director del Conservatorio, Fernando Agüeria, fue el encargado de dar el discurso de bienvenida, donde aprovechó para avanzar las líneas estratégicas del nuevo curso, entre las que destacó la matrícula de 220 alumnos, en su gran mayoría de interpretación, 157. Agüeria señaló la relevancia de los intercambios con el programa Erasmus Plus, tanto de alumnos como de profesores con otros centros de Europa. Una de las novedades del curso, que arrancó hace meses, será la apuesta por nuevos formatos multimedia para la formación del alumnado, que será posible “gracias a la incorporación de nuevas pantallas, proyectores y sistema de televisión en el centro”.

“Sois los mejores entre los mejores”, les dijo a los alumnos distinguidos tras acabar su formación en el Conservatorio Superior de Música del Principado, que a partir de ahora afrontarán ya su paso “al mundo profesional o algún máster en el extranjero”. Agüeria también tuvo palabras de agradecimiento para “los profesores de grado elemental y medio, a los que habitualmente no se suele citar en el currículum y que han sido determinantes para vuestra formación y han despertado vuestra vocación”.

Uno de los momentos más aplaudido del acto de apertura fue la entrega de los premios “Muñiz Toca” a Ramón Castelao (tuba), Lucía Fernández Toraño (flauta), Paula Palencia (saxofón) y Anastasia Pichurina (violín), mientras que los premios “Música de Cámara”, que concede la fundación de Caja Rural, fueron para Lidia Meleiro, Alfonso Huerta, Francisco Javier Ferreras y Beatriz García Cuervo, quien no estaba presente aunque el premio fue recogido por su profesora, Julia Segovia.

El Kusala Quartet, integrado por Lidia Meleiro García (saxo soprano), Alfonso Huerta Fernández (saxo alto), Beatriz García Cueva (saxo tenor) y Francisco Javier Ferreras Cuervo (saxo barítono), puso el cierre musical al acto. Todos ellos han sido alumnos del Conservatorio Superior de Música de Oviedo y actualmente son estudiantes de máster en diferentes centros superiores del extranjero. La interpretación de piezas de Glazunov y Pedro Iturralde encontraron por respuesta una gran ovación del público presente en el auditorio del Conservatorio, entre ellos alumnos del centro.