Un hombre afronta 15 años de prisión por mantener relaciones sexuales con una niña de 14 en Oviedo y Gijón

La Fiscalia del Principado de Asturias solicita 15 años de cárcel, entre otras penas y medidas, para un hombre que mantuvo relaciones sexuales con una niña de 14. El procesado, que tiene 33 años, era pareja de la menor y convivió con ella durante tres meses en domicilios de Oviedo y Gijón. Según el escrito del fiscal, en dos ocasiones esas relaciones se produjeron sin el consentimiento de la niña.

La vista oral se celebró la mañana de este jueves en la Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, y quedó vista para sentencia. El Ministerio Fiscal sostiene que el procesado, nacido en el año 1992 inició entre abril y junio de 2023 una relación de convivencia con la menor. Durante el tiempo que estuvo con ella, y tras facilitarle sustancias probablemente estupefacientes, mantuvo con ella relaciones sexuales completas, en dos de las ocasiones con oposición de la menor, que tenía 14 años.

El procesado tiene prohibido desde agosto de 2023 aproximarse a menos de 500 metros a la menor y comunicarse con ella por cualquier medio. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de agresión sexual. Así, el fiscal solicita que se imponga al procesado a 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros durante 20 años a la menor, a su domicilio, lugar de trabajo u otro frecuentado por ella, aunque no se encuentre en ellos, y de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo periodo de tiempo.

Además, la Fiscalía pide que se aplique la medida de libertad vigilada a cumplir con posterioridad a la pena privativa de libertad durante 7 años, inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no remuneradas, con conlleven un contacto regular y directo con menores de edad durante 20 años e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante 6 años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la menor con 20.000 euros, más los intereses legales correspondientes.