Juan Álvarez, concejal del PSOE: "Transformar locales comerciales en viviendas turísticas aumenta la presión sobre el mercado del alquiler"

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Juan Álvarez, propuso, ante la comisión plenaria de Urbanismo, que "las viviendas que puedan surgir de la transformación de los locales comerciales se destine exclusivamente al uso residencial habitual". También sugiere que el Ayuntamiento realice inspecciones periódicas, colaborando con las áreas de Turismo y Urbanismo, que puedan acarrear sanciones para aquellos que incumplan esta norma.

Esta petición surge de la preocupación que genera en el grupo socialista que estas viviendas recalificadas puedan convertirse un foco de especulación urbanística. "Permitir que estos nuevos inmuebles se utilicen como viviendas turísticas desvirtuaría el objetivo de la medida y aumentaría la presión sobre el mercado de alquiler", advirtió Álvarez.

El edil socialista criticó "el indisimulado entusiasmo mostrado por el alcalde, en su reciente visita a la oficina municipal de la Vivienda, por la conversión de estos bajos". Además, recordó que "existen importantes limitaciones en el Plan General en cuanto a iluminación, ventilación o climatización que no serán fáciles de soslayar, salvo que se esté pensando en viviendas de muy mala calidad o en usos que no contribuirían a aumentar la oferta de alquiler residencial".

La propuesta tiene dos objetivos claros. Por un lado, blindar el carácter residencial de estas viviendas, y, por otro, reforzar los mecanismos de control municipal. “No podemos permitir que una medida pensada para responder a las necesidades de vivienda acabe agravando los problemas de acceso al alquiler”, concluyó Álvarez.