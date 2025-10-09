Así es el pincho que se elabora en Oviedo y triunfa en España: "Esconde todos los sabores de Asturias"
La creación del equipo del Instituto Técnico de la Pastelería y Panadería Asturiana se lleva el I Concurso de Pintxo Dulce en Miniatura por delante de representantes de otras 18 comunidades
Una galleta crujiente de avellanas sobre la que descansa una crema de almendras. Encima, un babá empapado en sidra de hielo que esconde una manzana asada con Miel IGP asturiana. Para rematarlo todo, una ganache montada de avellana y dos pieles de fruto tostadas. Ese es el secreto de "Seronda", una creación "con sabor a otoño asturiano" que acaba de llevarse el I Concurso de Pintxo Dulce en Miniatura, que se celebró en Vitoria dentro del Miniature Pintxos Congress.
El pincho elaborado por el equipo que dirige Alberto Díaz, director del Instituto Técnico de la Pastelería y Panadería Asturiana (ITEPPA), se alzó con el triunfo en una cita en la que participaron representantes de 19 comunidades españolas. "Los ingredientes y la elaboración fueron claves, pero a los jueces también les gustó mucho que se pueda comer con las manos, sin cubiertos, y de uno o dos bocados", explica Díaz, que la mañana de este jueves estuvo al frente de la presentación oficial del pincho que se celebró en la sede ovetense de la ITEPPA.
La creación asturiana se hizo con el título por delante de otras propuestas llegadas de Cataluña (segundo puesto) y Castilla y León (Tercero). "Sólo había dos escuelas, la nuestra y la de Palencia, que se llevó el tercer puesto. El resto eran restaurantes y negocios particulares, pero sólo había un representante por comunidad. El título es prestigioso", matiza el director de la
Guardando las distancias, el pincho tiene la apariencia de "una avellana grande", pero en su interior esconde todos los sabores de asturias. "Está hecho con productos de la temporada de otoño, por eso le hemos puesto ese nombre", señala Alberto Díaz, que quiere extender el éxito de "Seronda" a todo su equipo. "Al final todos trabajamos en esto y todos los alumnos de la escuela se merecen el premio", afirma.
