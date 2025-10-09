La pintora ovetense que estará presente en una de las ferias de arte contemporáneo más importante del mundo
"Madrid es los ojos del mundo. En Asturias tenemos una gran cultura artística, pero no dejamos de ir al rebufo de las grandes potencias", explica la protagonista
Pelayo Méndez
El intimismo de la ovetense Sara Canteli aterrizará este fin de semana en Madrid. La joven pintora asturiana llevará una exposición inédita compuesta por diecinueve piezas que buscan "plasmar la base conceptual" de su innovador trabajo apodado "Más Allá del Objeto". Su última creación estará presente en la Feria Estampa de Madrid, que se celebra en el recinto del IFEMA, representado por la galería gijonesa "Sala Sola".
Sara Canteli no está sola en este proyecto, Sasa Buib, reconocida artista con la que comparte galería, le acompañó en todo este proceso formando un equipo creativo. "Las piezas de esta exposición están pensadas para el coleccionismo, siempre utilizo ideas de otras colecciones que se quedaron en el pasado y pueden volver a tener utilidad", destacó Canteli.
La abstracción figurativa sobresale por encima de otros aspectos en "Más Allá del Objeto". No quieren dejar escapar ningún detalle, incluso han mostrado interés por cuidar el soporte, destacan la implementación de láminas de acero como lienzos. Es la segunda vez que la ovetense lleva una exposición a Madrid, los nervios que le produce la acogida del público son comprensibles, aunque confiesa que "las opiniones de gente cercana son muy positivas".
"Madrid es los ojos del mundo del arte. Tengo que decir que en Asturias tenemos una gran cultura artística, pero no dejamos de ir al rebufo de las grandes potencias", explicó Canteli, reflexionando sobre lo que significa esta oportunidad. Es consciente de que el nombre de los artistas gana reconocimiento en este tipo de ferias, el flujo del mercado de coleccionistas a nivel nacional e internacional se mueve allí.
Los nervios y la emoción por este acontecimiento son evidentes, pero no le gusta pensar en el futuro. Asegura que "cuando termine esta exposición estaré atenta al feedback que recibo, porque siempre es importante estar expectante en este sentido". Lo único que tiene claro es que "nunca hay que parar la producción artística, la clave es seguir trabajando en todo momento".
