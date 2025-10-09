El tenor José Bros inundará el Campoamor de "Pasión lírica": programa, precios y fecha del recital

Para el público y la crítica de todo el mundo, el tenor José Bros (Barcelona, 1965) es uno de los máximos exponentes del repertorio belcantista romántico. Para los aficionados asturianos, y para los ovetenses en especial, es, además, un intérprete familiar y muy querido. No en vano, en el Campoamor ha cantado más de 18 títulos de ópera y zarzuela y ha ofrecido innumerables recitales. En breve, el próximo 16 de octubre, a las 19.30 horas, regresará a su escenario, con una nueva gala, "Pasión lírica", en la que realizará un recorrido por los grandes hitos de su carrera y por las obras y compositores que la han engrandecido.

Bros, que ha debutado en más de sesenta títulos belcantistas y que ha actuado por todo el mundo, de la Scala de Milán, al Colón de Buenos Aires, pasando por el Covent Garden de Londres, Staatsoper de Viena y, por supuesto, el Real de Madrid, desembarcará la semana que viene en el teatro ovetense con un programa exquisito, en el que estará acompañado por el pianista Mario Álvarez Blanco.

En su primera parte, José Bros cantará "Vorrei moriré" y "L’ultima canzone", de Tosti; "Una furtiva lágrima", de "L’elisir d’amore" de Donizetti; el "Intermezzo" y "Donna non vidi mai" de "Manon Lescaut", de Puccini; "È la solita storia del pastore" de "L’Arlesiana", de Cilea, y "Tutto parea sorridere" de "Il Corsaro", de Verdi.

Ya en la segunda mitad del programa, José Bros la emprenderá con "Ouvre tes yeux bleus" de Massenet; "Ô souverain, ô juge, ô père" de "Le Cid", del mismo autor, y seguirá con el repertorio zarzuelístico: el fandango de la "Doña Francisquita" de Vives, "Maig", de Toldrà; "Bella enamorada" de "El último romántico" de Soutullo y Vert; "De este apacible..." de "Luisa Fernanda", de Moreno Torroba y el "No puede ser" de "La tabernera del puerto", de Sorozábal.

Las entradas para "Pasión lírica" ya están a la venta, al precio de 30 euros (butaca de patio, plateas y entresuelo), 25 (butaca de principal) y 20 euros anfiteatro y general).

La carrera de José Bros sigue en ascenso. Recientemente ha ampliado su repertorio con títulos como "La Bohème", "Eugene Onegin", "Simon Boccanegra", "Un ballo in maschera" y "Don Carlo".

Prueba del aprecio que ha sabido ganarse entre el público asturiano son la distinción "Artista predilecto", con la que la Fundación Ópera de Oviedo reconoció en 2017 su desempeño en el foro lírico carbayón. También figuran, entre sus muchos galardones, el Premio Lírico Teatro Campoamor, en su primera edición, como Mejor Cantante de Ópera.

En 2022, con la cuarta función de "Norma", José Bros alcanzó las cincuenta representaciones en la temporada de ópera de Oviedo. El tenor no ha olvidado su debut en el Campoamor, donde se presentó por vez primera con un concierto. "Fue el 18 de diciembre de 1992, se cumplen treinta años ahora. Fue un recital con la soprano Sumi Jo, con el pianista Miguel Ángel Tapia, en unos ciclos que organizada Luis Iberni", recordaba hace un par de años en las páginas de este periódico. Fue en una gala lírica por Navidad, organizada por la Fundación Municipal de Cultura y el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria y patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA. Obtuvo un éxito apabullante y Bros se confirmó como una firem promesa de la lírica española. Los directivos de la Ópera de Oviedo tomaron nota y recurrieron a él sucesivas ocasiones. Así empezó su apasionante relación con la ciudad y su público.