Los vecinos de Oviedo denuncian que la obra de la Fábrica de Gas genera residuos nocivos para la salud
El Ayuntamiento asegura que la consejería de Medio Ambiente ha estado en la parcela y que «no puso objeciones» a los trabajos que se están realizando para construir pisos en el antiguo recinto fabril
Los vecinos del entorno de la antigua Fábrica de Gas están convencidos de que las obras que se están llevando a cabo en la parcela para construir bloques de viviendas están afectando seriamente a su salud. «Hay presencia de materiales tan nocivos como el amianto o la sílice libre cristalina. No queremos que se paren los trabajos, lo que pedimos es que se tomen las medidas necesarias para que las personas que viven cerca no corran riesgos», señala Javier Llaneza, que ayer hizo de portavoz del colectivo denunciante.
Para empezar, los vecinos aseguran que en el solar se está moliendo el material de escombro que se está retirando de la antigua fábrica. «Es algo cuando menos inusual porque lo lógico es llevarlo a un lugar de tratamiento de residuos», señala Llaneza. «En la mayoría de los edificios antiguos, como es el caso de la Fabrica de Gas, hay presencia de amianto porque se usaba, entre otras cosas, para el aislamiento. El amianto no sólo está en la Uralita y es cancerígeno», dice el portavoz de los vecinos. «También tenemos sospechas de que aún hay presencia de hidrocarburos y de sílice libre cristalina, que es lo que causa la silicosis y se genera al moler los residuos», afirma. «Ya hay vecinos con problemas respiratorios», añade.
El Ayuntamiento se hizo ayer eco de la alarma vecinal. Fuentes municipales explicaron que a raíz de las quejas se produjo la visita de un técnico de la consejería de Medio Ambiente a la parcela en la que se están realizando las obras y que, una vez revisada la zona, «no puso objeciones» a las labores que se están llevando a cabo en la parcela del antiguo espacio fabril.
