Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos de Oviedo denuncian que la obra de la Fábrica de Gas genera residuos nocivos para la salud

El Ayuntamiento asegura que la consejería de Medio Ambiente ha estado en la parcela y que «no puso objeciones» a los trabajos que se están realizando para construir pisos en el antiguo recinto fabril

Obras en la Fábrica de Gas.

Obras en la Fábrica de Gas. / Irma Collín

Félix Vallina

Félix Vallina

Los vecinos del entorno de la antigua Fábrica de Gas están convencidos de que las obras que se están llevando a cabo en la parcela para construir bloques de viviendas están afectando seriamente a su salud. «Hay presencia de materiales tan nocivos como el amianto o la sílice libre cristalina. No queremos que se paren los trabajos, lo que pedimos es que se tomen las medidas necesarias para que las personas que viven cerca no corran riesgos», señala Javier Llaneza, que ayer hizo de portavoz del colectivo denunciante.

Para empezar, los vecinos aseguran que en el solar se está moliendo el material de escombro que se está retirando de la antigua fábrica. «Es algo cuando menos inusual porque lo lógico es llevarlo a un lugar de tratamiento de residuos», señala Llaneza. «En la mayoría de los edificios antiguos, como es el caso de la Fabrica de Gas, hay presencia de amianto porque se usaba, entre otras cosas, para el aislamiento. El amianto no sólo está en la Uralita y es cancerígeno», dice el portavoz de los vecinos. «También tenemos sospechas de que aún hay presencia de hidrocarburos y de sílice libre cristalina, que es lo que causa la silicosis y se genera al moler los residuos», afirma. «Ya hay vecinos con problemas respiratorios», añade.

El Ayuntamiento se hizo ayer eco de la alarma vecinal. Fuentes municipales explicaron que a raíz de las quejas se produjo la visita de un técnico de la consejería de Medio Ambiente a la parcela en la que se están realizando las obras y que, una vez revisada la zona, «no puso objeciones» a las labores que se están llevando a cabo en la parcela del antiguo espacio fabril.  

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
  2. Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
  3. La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
  4. Un joven de 19 años, ebrio y sin carné, estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
  5. Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
  6. La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
  7. La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
  8. Los árboles empiezan a 'volar' en pleno centro de Oviedo: la emblemática plaza que dice adiós a su jardinera gigante

Los vecinos de Oviedo denuncian que la obra de la Fábrica de Gas genera residuos nocivos para la salud

Los vecinos de Oviedo denuncian que la obra de la Fábrica de Gas genera residuos nocivos para la salud

«¿Fame?», un homenaje a la cultura chigrera en forma de libro de relatos

«¿Fame?», un homenaje a la cultura chigrera en forma de libro de relatos

Así es el pincho que se elabora en Oviedo y triunfa en España: "Esconde todos los sabores de Asturias"

Así es el pincho que se elabora en Oviedo y triunfa en España: "Esconde todos los sabores de Asturias"

La pintora ovetense que estará presente en una de las ferias de arte contemporáneo más importante del mundo

La pintora ovetense que estará presente en una de las ferias de arte contemporáneo más importante del mundo

Un emblemático monumento del centro de Oviedo cambiará de ubicación en los próximos días

Un emblemático monumento del centro de Oviedo cambiará de ubicación en los próximos días

Piden 15 años de cárcel para un asturiano de 33 años por mantener relaciones sexuales con una niña de 14 (que era su novia)

Piden 15 años de cárcel para un asturiano de 33 años por mantener relaciones sexuales con una niña de 14 (que era su novia)

El Desarme se presenta en Madrid (con Cayetano Martínez de Irujo recién casado): "Es un motor económico de Oviedo"

El Desarme se presenta en Madrid (con Cayetano Martínez de Irujo recién casado): "Es un motor económico de Oviedo"

Juan Álvarez, concejal del PSOE: "Transformar locales comerciales en viviendas turísticas aumenta la presión sobre el mercado del alquiler"

Juan Álvarez, concejal del PSOE: "Transformar locales comerciales en viviendas turísticas aumenta la presión sobre el mercado del alquiler"
Tracking Pixel Contents