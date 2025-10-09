Wilbur (del "Grand Prix") llega este fin de semana a Oviedo con su nuevo espectáculo de humor

El gimnasta y humorista alicantino Víctor Ortiz de la Torre, más conocido en el mundo del espectáculo como Wilbur, actuará el próximo sábado 11 de octubre a las 18.00 horas en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Este conocido artista, más allá de sus monólogos, salto a la fama por los vídeos que publicaba en redes sociales y consolidó su presencia mediática siendo uno de los integrantes del equipo del programa "Grand Prix" de Radio Televisión Española.

Llega a la capital del Principado con su show "Fuego Salvaje". Es un espectáculo con un gran carácter retrospectivo, desde la promotora, lo definen como "un viaje iniciático que trata sobre la reconquista del ser y del propio cuerpo, una lucha de titanes entre el personaje, Wilbur, y la persona, Víctor Ortiz de la Torre". Está pensado para todos los públicos y tendrá una duración aproximada de 90 minutos.

Las entradas ya están a la venta, los precios oscilan entre los 16 y los 18 euros. Pueden conseguirse, de forma presencial, en la taquilla Teatro Campoamor de 11.00 a 14.00 horas por las mañanas y de 17.00 a 20.00 horas por las tardes. También están disponibles en la página web del Ayuntamiento de Oviedo. El día del espectáculo se podrán conseguir en la taquilla del Teatro Filarmónica desde una hora antes al inicio del espectáculo.