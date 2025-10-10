7.000 euros en premios para la tercera edición de los Premios Niké
"Hacemos una apuesta decidida, no por el deporte femenino como un emblema, sino que hacemos y promovemos acciones reales", aseguran desde la concejalía de Deportes
Pelayo Méndez
La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Cochita Méndez, presentó la tercera edición de los premios Niké en la sala de prensa municipal. Según la edil, el objetivo de este galardón es "visibilizar el trabajo de las mujeres, de las entidades y de los profesionales que luchan cada día para que el deporte sea más justo, más inclusivo y más participativo".
El premio cuenta con un total de cuatro galardones y se repartirán un total de 7.000 euros, 1.750 euros por especialidad. Las categorías son: promoción del deporte, dirigido a aquellas mujeres que destacan por su difusión de la actividad física; mujer deportista, distinción centrada en los méritos deportivos; medios de comunicación, premia la difusión de todas las actividades relacionadas con el deporte femenino y, por último, la distinción a club deportivo; optan a este entidades que destaquen en la formación de deportistas.
"Desde el ayuntamiento creemos firmemente en el deporte como una herramienta de transformación social capaz de educar, de promover la igualdad real entre géneros", aseguró Méndez. "Hacemos una apuesta decidida, no por el deporte femenino como un emblema, sino que hacemos y promovemos acciones reales", añadió, poniendo en valor la labor de su concejalía en esta materia durante el presente mandato.
A partir del próximo martes 14 de octubre se pueden presentar candidaturas a los cuatro galardones. El 1 de noviembre se iniciará un turno de votación popular a través de los canales de comunicación del Ayuntamiento de Oviedo y la gala se celebrará en el Auditorio Príncipe Felipe el jueves 4 de diciembre a las siete de la tarde.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
- Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Un joven de 19 años, ebrio y sin carné, estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
- Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España