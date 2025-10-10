7.000 euros en premios para la tercera edición de los Premios Niké

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Cochita Méndez, presentó la tercera edición de los premios Niké en la sala de prensa municipal. Según la edil, el objetivo de este galardón es "visibilizar el trabajo de las mujeres, de las entidades y de los profesionales que luchan cada día para que el deporte sea más justo, más inclusivo y más participativo".

El premio cuenta con un total de cuatro galardones y se repartirán un total de 7.000 euros, 1.750 euros por especialidad. Las categorías son: promoción del deporte, dirigido a aquellas mujeres que destacan por su difusión de la actividad física; mujer deportista, distinción centrada en los méritos deportivos; medios de comunicación, premia la difusión de todas las actividades relacionadas con el deporte femenino y, por último, la distinción a club deportivo; optan a este entidades que destaquen en la formación de deportistas.

"Desde el ayuntamiento creemos firmemente en el deporte como una herramienta de transformación social capaz de educar, de promover la igualdad real entre géneros", aseguró Méndez. "Hacemos una apuesta decidida, no por el deporte femenino como un emblema, sino que hacemos y promovemos acciones reales", añadió, poniendo en valor la labor de su concejalía en esta materia durante el presente mandato.

A partir del próximo martes 14 de octubre se pueden presentar candidaturas a los cuatro galardones. El 1 de noviembre se iniciará un turno de votación popular a través de los canales de comunicación del Ayuntamiento de Oviedo y la gala se celebrará en el Auditorio Príncipe Felipe el jueves 4 de diciembre a las siete de la tarde.