Las apuestas de la ciudad que será Capital Europea de la Cultura en 2030, un año antes de las aspiraciones de Oviedo

Bélgica será por quinta vez en su historia Capital Europea de la Cultura. El país de identidad múltiple ostentará esta distinción en 2030 y el jurado internacional formado por doce expertos –diez de ellos designados por organismos de la Unión Europea y los otros dos por las autoridades nacionales– ya han tomado su decisión. Lovaina ha sido la elegida con el lema «LOV 2030: naturaleza humana» pasando a formar parte de una historia que inauguró Amberes en 1993, Bruselas (2000), Brujas (2002) y Mons (2015).

De esta forma, se cierra un proceso que comenzó en septiembre de 2023. El gobierno abrió por aquel entonces un plazo de casi un año para que los municipios interesados presentasen sus candidaturas: Brujas, Gante, Cortrique, Loviana, Molenbeek y Namur se interesaron por este proceso. Cada una tuvo hasta el pasado verano para afinar y ajustar sus candidaturas y finalistas fueron las tres últimas.

El misterio de la ganadora

Hasta hace unos días se mantuvo el misterio de quién sería la ganadora. Todas las candidaturas fueron alabadas por el jurado internacional cuyos miembros resaltaron que la propuesta de Loviana ofrece una visión a largo plazo al no ofrecer eventos culturales puntuales. Entre las propuestas: programación de arte contemporáneo, festivales, espacios para instalaciones artísticas, conciertos internacionales, exposiciones y encuentros ciudadanos.

Así, se continuará con una larga historia donde la cultura es la seña de identidad de esta ciudad formada por 104.000 habitantes de los que más de 60.000 son estudiantes. Allí está la sede de la Universidad Católica de Lovaina, una de las más antiguas de Europa y su gran plaza es un lugar de reunión social y cultural donde cada año se celebran múltiples actividades culturales. Ahora con la capitalidad cultural, los representantes de la ciudad quieren ir un paso más allá. En su proyecto quieren unir lo humano, la naturaleza, la innovación y la cultura y realizar una apuesta por el mundo sostenible. También han programado un gran reto climático que se desarrollará en 2030.

Similitud con Oviedo

Uno de los ejes que destacó el jurado es que esta iniciativa implica a muchas ciudades de la región del Brabante Oriental. Algo por lo que apuesta Oviedo en su reto para 2031. La capital asturiana ha logrado el apoyo de los concejos vecinos, las principales ciudades asturianas y administraciones de todo ámbito. Mientras tanto, el equipo liderado por Rodolfo Sánchez Farpón continúa trabajando en el desarrollo de las distintas áreas que enriquecerán la propuesta de cara a su presentación en diciembre de 2025. A principios del próximo año se darán a conocer las ciudades que pasarán el primer corte. n