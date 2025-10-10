El Ayuntamiento invierte 7.000 euros más que el año pasado en ayudas a deportistas individuales

Con la elaboración de los presupuestos del año que viene a la vuelta de la esquina y en plena oleada de quejas de la oposición por el estado de las instalaciones deportivas municipales, el Ayuntamiento de Oviedo aprobó en el órgano de subvenciones el aumento de la cuantía destinada a las ayudas a deportistas individuales. El año pasado el total fue de 19.000 euros, pero ahora aumenta hasta los 26.000 euros.

Pueden optar a esta prestación deportistas menores de 24 años y personas con discapacidad sin límite de edad, que hayan destacado en competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional y pertenezcan a entidades deportivas con domicilio social en el concejo de Oviedo. De las 105 solicitudes presentadas el año pasado, se beneficiaron 96. De esa cantidad de beneficiarios, 25 lograron una proyección internacional, los 71 restantes dieron el salto al circuito nacional.

"Estas subvenciones son un impulso más necesario para que nuestros jóvenes deportistas y las personas con discapacidad puedan seguir creciendo y representando a Oviedo en competiciones nacionales e internacionales. El deporte ovetense es un orgullo y merece este respaldo", apuntó la Concejala de Deportes, Conchita Méndez, celebrando el aumento.