El Conservatorio aspira a la matrícula gratuita, como en la Universidad

El Conservatorio Superior de Música del Principado aspira a la matrícula gratuita para los alumnos de primer curso, como ya se ha aplicado este año en la Universidad. Es el mensaje que lanzó su director, Fernando Agüeria, en la apertura «simbólica» del curso, que tuvo lugar este jueves en el auditorio del «Martínez Torner», un acto en el que se distinguió a los alumnos más destacados de un centro de estudios artísticos con un gran tirón, incluso fuera de Asturias. El arriba el telón del curso tuvo como colofón un concierto a cargo del cuarteto de saxofones Kursala, formado por ex alumnos del Conservatorio Superior de Música de Oviedo que ya están en másteres internacionales.

El director del Conservatorio, Fernando Agüeria, fue el encargado de dar el discurso de bienvenida, donde aprovechó para avanzar las líneas estratégicas del nuevo curso, del que destacó la matrícula de 220 alumnos, en su gran mayoría de interpretación, 157. Agüeria reclamó «el apoyo de alumnos y profesores» en la reivindicación de la matrícula gratuita, que ya han tenido este curso los alumnos que empezaban el primer curso en la Universidad de Oviedo, para el próximo ejercicio académico 2026-2027. Sería, comentó Agüeria a LA NUEVA ESPAÑA, «un reclamo» para un centro de estudios superiores musicales que goza de un gran prestigio y tiene un importante tirón, más allá de Asturias. La mitad del alumnado del Conservatorio Superior «Eduardo Martínez Torner» procede de otras comunidades autónomas. y territorios. La matrícula en los estudios superiores de música tiene un coste medio de 800 euros «y no hay que olvidar que los estudiantes afrontan otros gastos diversos, como el alquiler o la alimentación», añadió el director del Conservatorio. Fernando Agüeria ya ha tenido ocasión de plantear la gratuidad de la matrícula del primer curso al director general de Formación Profesional, Ángel Balea.

En principio, la predisposición del Principado fue buena, pero la medida no se habría podido implantar en este curso, como sí se hizo en la Universidad, porque hay que encajarla en el Presupuesto autonómico, en este caso ya el de 2026. La gratuidad de la matrícula alcanzaría también a los otros estudios artísticos superiores que se realizan en Asturias, tanto en la Escuela de Arte de Avilés como en la de Arte Dramático de Gijón. Así las cosas, Agüeria planteó la posibilidad de que el próximo curso la gratuidad de la matricula alcanzara al alumnado de primero y segundo.

El director del Conservatorio señaló asimismo la relevancia de los intercambios del programa Erasmus Plus, tanto de alumnos como de profesores con otros centros de Europa. Una de las novedades del curso, que arrancó hace un mes, será la apuesta por nuevos formatos multimedia para la formación del alumnado, que será posible «gracias a la incorporación de nuevas pantallas, proyectores y sistema de televisión en el centro». «Sois los mejores entre los mejores», dijo Agüeria a los alumnos distinguidos tras acabar su formación en el Conservatorio Superior de Música del Principado, que a partir de ahora afrontarán ya su paso «al mundo profesional o algún máster en el extranjero·. El director del Conservatorio también tuvo palabras de agradecimiento para «los profesores de grado elemental y medio, a los que habitualmente no se suele citar en el currículum y que han sido determinantes para vuestra formación y han despertado vuestra vocación».

Los premios fin de carrera

Uno de los momentos más aplaudido del acto de apertura fue la entrega de los premios «Muñiz Toca» a Ramón Castelao (tuba), Lucía Fernández Toraño (flauta), Paula Palencia (saxofón) y Anastasia Pichurina (violín), mientras que los premios «Música de Cámara», que concede la fundación de Caja Rural, fueron para Lidia Meleiro, Alfonso Huerta, Francisco Javier Ferreras y Beatriz García Cuervo, quien no estaba presente aunque su premio fue recogido por su profesora, Julia Segovia. El Kusala Quartet, integrado por Lidia Meleiro García (saxo soprano), Alfonso Huerta Fernández (saxo alto), Beatriz García Cueva (saxo tenor) y Francisco Javier Ferreras Cuervo (saxo barítono), puso el cierre musical al acto. Todos ellos han sido alumnos del Conservatorio Superior de Música de Oviedo y actualmente son estudiantes de máster en diferentes centros superiores del extranjero. La interpretación de piezas de Glazunov y Pedro Iturralde encontraron por respuesta una gran ovación del público presente en el auditorio del Conservatorio, entre ellos alumnos del centro.