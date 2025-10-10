Cuatro colegios abiertos para facilitar la conciliación familiar durante el puente de Todos los Santos

El Ayuntamiento de Oviedo, a través del programa "Concilia Oviedo" y de la concejalía de Educación, pondrá cuatro centros educativos a disposición de las familias para facilitar la conciliación de cara al puente de Todos los Santos. Días en los que los pequeños no tienen clase, pero en los que muchos progenitores deben seguir acudiendo a su puesto de trabajo con normalidad.

Habrá un total de 160 plazas, repartidas, 40 por centro, entre: Buenavista II, Ventanielles, Parque Infantil y el José Luis Capitán de Colloto. El plan está dirigido a niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Los alumnos con necesidades especiales, de esas mismas edades, tendrán su espacio en el colegio Parque Infantil y La Ería.

El plazo de inscripción se abre el próximo 14 de octubre a las 10.00 horas y permanecerá abierto hasta el viernes 18 a las 14.00 horas. Los interesados pueden inscribirse a través de la web del programa "Concilia Oviedo", cualquier duda se atenderá en el teléfono 644 018 122 o por correo electrónico.

Las plazas se asignarán por orden de inscripción hasta completar las cuarenta vacantes disponibles por colegio. Una vez alcanzado este límite, las solicitudes restantes pasarán a formar parte de la lista de espera.