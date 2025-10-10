El emotivo regalo de una influencer a su hija: prepara desde que es bebé un cuadro junto a Mafalda para su 18 cumpleaños

No hay nada que una madre no haya por sus hijos. Y las hay que preparan el regalo para el 18 cumpleaños desde que su hija es un bebé. Es el caso de Helena Fernández (Barcelona, 43 años), más conocida en redes sociales como "Mami de tres". Es una "enamorada de Asturias" declarada. Tanto que el regalo para la mayoría de edad de su hija es un póster con todas las fotos que tiene la niña con la estatua de Mafalda en el Campo San Francisco de Oviedo.

Helena, de padre asturiano, veranea "desde pequeñita" en Cudillero. Ahora, sus hijos también. "Creo que incluso aman Asturias más que yo: su gente, su gastronomía, su clima, su magia…", confiesa. Es por eso que ha decidido preparar con antelación un regalo muy especial para su hija Cayetana. "Desde que nació , tenemos una tradición preciosa: cada año le hacemos una foto junto a Mafalda . Y mi idea es que cuando cumpla 18 años, le regalaré un cuadro con todas esas fotos, con la última —la de sus 18— en grande", explica la influencer.

"Me emociona solo pensarlo", confiesa en una publicación en su Instagram (donde suma más de medio millón de seguidores) en la que muestra los avances de este emotivo regalo. Aunque reconoce que no le gusta compartir "intimidades" de su familia, sí ha querido hacerlo en este caso "porque son de las fotos más bonitas que tengo y me llena el alma verlas".

Helena Fernández se define como una “ama de casa influencer” que también salió hace once años en el reality Pesadilla en la cocina y a la que siguen en TikTok 1,2 millones de personas.

Su padre asturiano

Su padre, informático, emigró a Barcelona en 1962 con el resto de la familia, y allí nació Fernández, sin perder nunca el vínculo con la región. No perdonaba una Navidad, una Semana Santa o un verano sin pasarse por Asturias.

“Recuerdo bien todo aquello, con veranos que nada tienen que ver con los de ahora. Callejeábamos por Cudillero y lo pasábamos en grande. También íbamos a todas las fiestas. Me acuerdo del Xiringüelu, San Roque (Oviñana) o Salamir. Mis padres no me dejaban ir a Santa Ana”, rememora.

Ama de casa e influencer

“Empecé a hacer entrevistas de trabajo, pero lo que me ofrecen es bajo, teniendo en cuenta lo que me costaba el canguro. Decido quedarme en casa”, cuenta en una entrevista para LA NUEVA ESPAÑA. Su marido es empresario del sector de la construcción.

Tres años después, contando su día a día en las redes, es una de las influencers más conocidas de Asturias y Barcelona. “No pienso mucho lo que subo, como si estoy en pijama. Me trae problemas, porque tengo muchos haters que me llaman de todo. Me dicen: ‘mantenida, todo el día en casa, en pijama, sin hacer nada’. Antes me afectaba, pero ahora les sigo mucho el rollo, aunque todo esto ya me lleva mucho tiempo”, reconoce.