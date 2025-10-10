Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La fachada de Oviedo que se tiñe de rosa por el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama

Un momento del encendido de la fachada.

Un momento del encendido de la fachada. / Irma Collín

Rosalía Agudín

La fachada de El Corte Inglés de la calle Uría fue iluminada la pasada noche en color rosa debido a que octubre es el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama. Entre las personalidades que acudieron al acto –y en la imagen– estaban las concejalas delegadas de Políticas Sociales y Educación, María Velasco y Lourdes García, respectivamente. También acudió el director de El Corte Inglés de Oviedo, Gabriel Muñoz y de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias Julio González, vicepresidente y María del Mar García, tesorera.

