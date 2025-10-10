La fachada de Oviedo que se tiñe de rosa por el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama
La fachada de El Corte Inglés de la calle Uría fue iluminada la pasada noche en color rosa debido a que octubre es el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama. Entre las personalidades que acudieron al acto –y en la imagen– estaban las concejalas delegadas de Políticas Sociales y Educación, María Velasco y Lourdes García, respectivamente. También acudió el director de El Corte Inglés de Oviedo, Gabriel Muñoz y de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias Julio González, vicepresidente y María del Mar García, tesorera.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
- Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Un joven de 19 años, ebrio y sin carné, estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
- Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España